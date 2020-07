Most viszont nemcsak az idilli családi kép készül összeomlani, hanem maga Kim is. A celeb az elmúlt hetekben nagyon jól tartotta magát, ugyanakkor tegnap miután találkozott a férjével könnyekben tört ki a fotósok és a kíváncsiskodók szeme láttára. Történt ugyanis, hogy a sztár Wyomingba repült, ahol a rapper jelenleg tartózkodik. Szerette volna tisztázni a kettőjük közti konfliktust, mivel Kanye nyíltan bevallotta, hogy el akarta vetetni első közös gyermeküket, North-ot, valamint, hogy a válás gondolata is egyre erősebb benne.

Hogy pontosan mitől romlott meg a két híresség kapcsolata nem tudni, de egyesek szerint a rapper bipoláris személyiségzavara okozta a problémát, amelyet Kim jól kezelt, de az utóbbi hetekben annyira eluralkodott a betegség a rapperen, hogy ezt már a 39 éves celeb sem tudta jól lereagálni.

Jelenleg nem tudni, hogy mi lesz a vége a két híresség kapcsolatának, de egy bennfentes elárulta, hogy Kanye nehezen hajlandó kommunikálni a feleségével, akit mélységesen megbántott. Kim és Kanye egyébként 6 éve élnek házasságban és négy közös gyermekük született.

