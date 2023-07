Mi történt vele? Justin Bieber úgy kigyúrta magát, hogy rá sem ismerünk

Pontosabban a modell és az énekes volt barátnője, Selena Gomez, akik hol azt kommunikálják, hogy jóban vannak, hol pedig egymásnak üzengetnek közösségi oldalaikon – persze burkoltak és virágnyelven – ezzel is spekulációkra adva okot.



Most azonban nem az állítólagos cicaharc, hanem maga Justin Bieber került a középpontba. A szupersztár sosem titkolta, hogy több mélypontja is volt, amiből felesége, Hailey és persze a hite rángatta mi, ugyanakkor van valami más is, ami rengeteg erőt és motivációt adott számára. Ez nem más, mint az edzés, amit majdnem mindennap csinál az énekes.



Justin életében mindig is fontos szerepet töltött be a testedzés, de az elmúlt hónapokban még intenzívebben építette a mindennapjaiba, ami nemcsak a mentális egészségére van jó hatással, de elképesztő izmai is lettek. Ha izmokról van szó, mindenkinek Zac Efron vagy Dwayne Johnson jut elsőre az eszébe, de a Justinról készült friss fotókat látva minden bizonnyal ő is előttünk lesz.

Justin izmos megjelenését New Yorkban örökítették meg a szemfüles rajongók, aki egy egyszerű lila színű nadrágot és egy fehér trikót viselt a reggeli futásához. Sokak szerint viszont így akarja lefoglalni magát, mivel egészségi állapota miatt lemondta 2023-as turnéját. A 29 éves Biebernél még 2021-ben diagnosztizálták a Ramsay Hunt-szindrómát, ami után nem is volt kérdés számára, hogy az egészségét tegye első helyre.



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 13 kép Stílusos vagy kellemetlen? Hailey és Justin Bieber randiszettjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál Justinról!

Galéria / 6 kép 6 szabály, amire Hailey és Justin Bieber kötelezik egymást Megnézem a galériát