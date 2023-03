Jelenleg szó szerint az egész világ Hailey Bieberről és Selena Gomezről beszél, na meg persze a kettejük között húzódó ellentétekről, a dolog pedig szó szerint néhány nap alatt elszabadult. Az emberek úgy érzik, hogy muszáj állást foglalniuk ebben a vitában, így valaki vagy team Selena vagy team Hailey, köztes út nincs!

A botrányról egyébként itt olvashatsz bővebben, hogy gyorsan képbe kerülj:

Amióta pedig kirobbant a balhé, Hailey semmilyen felületen nem szólalt meg az ügyben, ráadásul már közel egymillió (!!!) követőt veszített, a TikTok-fiókját pedig törölte, így valószínűleg nem éppen ezek a legjobb napjai a modellnek...

És valószínűleg ez a széria még folytatódni is fog, ugyanis egy amerikai podcast műsorban (Berning in Hell) a minap feljött Hailey Bieber neve, ám egyáltalán nem a Selenás balhé miatt. A modellről és Justinról ugyanis azért kezdtek el beszélni, mert állítólag a házasságuk elrendezett, amiről ráadásul egy TEMPLOM döntött!

Na de miről is van pontosan szó?

A Hillsong magát egy dicsőítő kollektívának vallja (valójában egy vallási gyülekezet), amelynek eredeti székhelye Sydney volt, később pedig Kaliforniában is hihetetlenül sikeres lett. A gyülekezet sikere egyrészről a fiatalosságából fakad, másrészről pedig azoknak a hírességeknek köszönhető, akik rendszeresen jártak az istentiszteletekre.

Ezek között a hírességek között ott volt és Hailey Bieber is (sőt, egy ideig még Selena Gomez is), a kaliforniai lelkipásztor (vezető), Carl Lentz pedig még VIP szekciót is kialakított a templomban, hogy senki ne közelíthesse meg a hírességeket.

Az elmúlt évben viszont elképesztően sok visszás hír kezdett terjedni Hillsongról, például, hogy az odajárók szó szerint agymosáson mennek keresztül, az embereket átverik, kizsákmányolják, az egész pedig inkább hasonlít egy szektára, mint egy biztonságos vallási közösségre. Carl Lenzt-t közben egy nő megvádolta manipulációért, hatalommal való visszaélésért és szexuális zaklatásért, ráadásul az is kiderült, hogy a lelkipásztor hosszú évek óta csalta a feleségét, amiért lemondott a Hillsong vezetői pozíciójáról is.

Ezek után pedig nem meglepő, hogy a podcast adása szerint a Hillsong egy konkrét szekta, és ők döntöttek úgy, hogy Justinnak és Hailey-nek össze KELL házasodniuk. Állítólag ráadásul először azt akarták, hogy Hailey Chris Pine-hoz menjen hozzá, ám végül Justin mellett döntöttek...

És bár ez a teória tényleg abszurdnak hangzik, talán így értelmet nyerne az az eddig érthetetlen dolog, hogy Justin miért kérte meg csupán 2 hónnappal a Selenával való szakítása után Hailey kezét...

Mindenesetre várjuk az újabb sokkoló híreket!

