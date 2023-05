Hailey Bieber nem akar gyereket vállalni Justin Bieberrel: elárulta, mitől retteg

Hailey Bieber mondhatni azóta lett elsőszámú célpont az internet népének, mióta eljegyezte, majd nem sokkal később elvette őt . Az emberek ugyanis nem akarták elfogadni, hogy Justin és Selena többé nem alkotnak egy párt, és még Hailey és Justin esküvője után is azt akarták, hogy az énekes szakítson feleségével, és hódítsa vissza inkább Selenát...



Persze Hailey és Justin bebizonyították, hogy nem hirtelen felindultságból házasodtak össze, hiszen idén már az ötödik évfordulójukat ünnepelték, ám a dolgok sajnos még rosszabbra fordultak Hailey szempontjából... Belekeveredett ugyanis egy online csatába, sokan ugyanis úgy gondolták, hogy Hailey és barátnője, Kylie Jenner szándékosan akarták megalázni Selena Gomezt az Instagramon, a gyűlölet-cunami pedig egyértelműen Hailey-re ömlött, durvábban, mint bármikor ezelőtt...

A dolog ráadásul odáig fajult, hogy maga Selena kérte meg a rajongóit, hogy ne bántsák Hailey-t, azóta pedig a két sztár ráadásul követi is egymást a bajt okozó közösségi platformon. Ezek után pedig egyáltalán nem meglepő az, amit Hailey őszintén elárult legutóbbi interjújában (Sunday Times); a modell ugyanis fél gyermeket vállalni rel.



„Szó szerint állandóan sírok emiatt... Annyira szeretnék gyerekeket, de nagyon félek. Az is épp elég, ha az emberek a férjemet vagy a barátaimat bánták, de azt el sem tudom képzelni, hogy azzal kelljen szembesülnöm, hogy a gyermekemről mondjanak csúnya dolgokat” – mondta Hailey, aki már most tudja, hogy hogyan is akarja majd nevelni gyermekeiket:



„Csak a legjobb tudásunk szerint tudjuk majd felnevelni őket, de természetesen az a legfontosabb, hogy mindig szeretve és biztonságban érezzék majd magukat.”

Hailey ezek szerint borzasztóan fél attól, hogy mekkora gyűlölet fog zúdulni rájuk (és főként a gyermekükre), ha úgy dönt, hogy családot alapít Justinnal... Reméljük, hogy ez a félelme azért a jövőben csökkenni fog, hiszen biztosan elképesztően aranyos babájuk születne!

Ha kíváncsi vagy a Hailey-Selena drámára, akkor mindenképpen katt ide:

