Hetek óta Hailey Bieber és konfluktusától hangos a sajtó, a dologból pedig egyértelműen Hailey az, aki vesztesen került ki. Az emberek nagyrésze ugyanis Selena mellé állt, és úgy gondolják, hogy erre a gonosz csaj attitűdre nincs szükség 2023-ban.

És bár Hailey úgy lett elkönyvelve, mint ügyeletes mean girl, úgy tűnik, hogy a botrány kezd lecsillapodni, főleg, miután maga Selena kelt Hailey védelmére. A sztár ugyanis Instasztoriban osztotta meg, hogy mennyire nem helyénvaló, hogy az emberek gyűlölködő és fenyegető üzenetekkel bombázzák Hailey-t, és azt szeretné, ha ez az egész véget érne.

Persze amióta elindult ez a szappanopera, Hailey-t nem csak azért bántják, mert „elvette” t Selena Gomeztől, de külsejét is próbálták kritizálni. Sokak ugyanis gonosz módon Vladimir Putinhoz hasonlították a szupermodellt, ami nagy valószínűséggel eljutott Hailey-hez is, aki legújabb képeivel egyértelműen be akarja bizonyítani a világnak, hogy nem csúnya, sőt, ő a világ egyik legszebb nője (lapozz egyet jobbra, hogy lásd a félmeztelen képeket!):

A kommentek persze még mindig megosztóak a poszt alatt, egyesek ugyanis úgy gondolják, hogy Hailey túl erősen próbálkozik, ráadásul nem értik, hogy egy ajakápoló promózásához hogyan kapcsolódik ez a félmeztelen koncepció...

Mindenesetre a képeken Hailey egyértelműen gyönyörű és szexi, mi pedig reméljük, hogy most már véget ér tényleg ez a szappanopera...

