Nagyobb a baj, mint gondoltuk: Hailey Bieber felkeresett egy válóperes ügyvédet

Az nem kifejezés, hogy az internet hangos jelenleg Selena Gomez és Hailey Bieber miatt, hiszen szó szerint az egész világ a kettejük között lévő ellentétről beszél, ráadásul a legtöbb ember állást is foglal ebben a vitában.



Az pedig egyértelmű, hogy az emberek többsége Selena Gomez mellé állt, hiszen míg ő több millió követővel lett gazdagabb az elmúlt néhány hétben, addig Hailey milliós követőtábort veszített ez idő alatt.

Persze felmerül a kérdés, hogy miért mindenki csak és kizárólag Hailey-t hibáztatja, és Justin miért marad ki ebből az egészből? Hiszen végtére is ő mindkét nő exe, és ő volt az, aki mindössze két hónappal Selenával történő szakítása után megkérte Hailey kezét, rá mégsem mutogat ujjal senki. Ráadásul az is furcsa, hogy a botrány óta egyszer sem védte meg a feleségét... Ám úgy tűnik, hogy valami még sincs rendben a paradicsomban, több TikTok forrás ugyanis azt állítja, hogy látták, amint Hailey a napokban felkeresett egy válóperes ügyvédet...

Talán ez az egész történet teljesen más a valóságban, mint, amit látunk, hiszen ezzel még nincs vége a furcsaságoknak. A rajongók ugyanis nem tartják véletlennek, hogy Hailey pont most keresett fel egy válóperes ügyvédet. Szeptemberben lesz ugyanis pontosan 5 éve annak, hogy a pár összeházasodott, Justinnak pedig pontosan 5 évig kell házasnak lennie ahhoz, hogy megkapja a zöld kártyát, aminek segítségével örökre az Egyesült Államokban maradhat (Justin ugyanis eredetileg kanadai).



Ez véletlen lenne? Persze hivatalos információ még semmiről nincs, de amint megtudunk valamit, elsőként írjuk meg!

