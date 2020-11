Instant elegancia: tedd fel a koronát a szettedre a szezon legmenőbb ékszerével!

Idén novemberben két dátumot érdemes megjegyezni, az egyik 12., a másik pedig 15. Ez nem más mint a JOY-napok kezdete és vége, amikor is mindent beszerezhetsz, amire csak szükséged lehet a szezonban, na jó még annál is többet. Kuponjainkat keresd a novemberi lapszámunkban!

Sokaknak a nagyi nyakéke jut az eszébe ha gyöngyökről beszélünk, pedig már rég nem azokat az időket írjuk! A szezonban több divatház is elővette ezt az finom és elegáns ékszertípust. Szokásosan fellelhető volt a Chanelnél, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen ikonikus eleme az általuk képviselt stílusnak. Halmozva nyakláncként, karkötőként, övként, fülbevalók elemeiben és még sorolhatnánk mennyi helyen köszönnek vissza náluk ezek az apróságok.

A fém és kristályos elemekkel kombinált szimplább darabokban pedig a Sacai lehet egy olyan példa, amit semmiképp nem hagyhatunk ki a sorból! Szuper összehangot ad, a lezser, rétegelt ruhákkal, hiszen az anyagok lágysága a gyöngyökkel kombinálva tökéletesen visszatolják az elegáns vonal felé az irányt.

Ha pedig a kifutókon megjelent már, akkor természetesen a divatra érzékenyek felhozatalában is kötelező helyet kell foglalnia egy ilyen darabnak. Az egyszerűtől, a visszafogottakon át, egészen az extrém, nem hétköznapi kiegészítőkig találhatunk példákat arra, mi is a menő ebben a témában. Ráadásul igazán kedvelt, hiszen egy egszerűbb fotót is különlegessé lehet varázsolni egy jó beállítással, na meg a kihagyhatatlan gyöngyös ékszerekkel. A sokszínű felhozatalból, mindenki úgy kombinálja, vagy pont hogy nem, ahogyan épp akarja. Magában és a sokaság erejében is helyt fog állni, lássunk is pár csodás példát rá az Instagram világából!

Nézd meg galériánkban ennek a trendnek a jegyében milyen csodás ékszereket szerezhetsz be a joy-napok alatt!

