Ha biztosra akarsz menni a szezonban, ebből a színből tárazol be!

Az őszi ruhatárról mindenkinek a barna, bordó és narancssárga jut az eszébe, amivel nincs is baj, viszont ha instant stílusosságra vágynánk és biztosra szeretnénk menni outfitünkkel, akkor mindenképpen a szezon abszolút kedvenc színébe burkolózzunk! Ráadásul a november 12-15-ig tartó JOY-napok alatt most kedvezményesen be is tárazhatunk belőle.

Na de, ne is húzzuk tovább az időt! Ez a szín nem más, mint a bézs és annak árnyalatai. Igazán elegáns megoldásként lehet monokróm szetteket felépíteni, de ha valami másra vágynánk, akkor nagyon jól kiegészíti még a fehér, a fekete a szürke és a barna színvilága is. Csodásan mutatnak hozzá a gyöngy ékszerek és a fém kiegészítők, azon belül is inkább az aranyra fókuszáljunk. Egyszerű, de nagyszerű összeállításokat álmodhatunk meg bézs színben és ezt nem csak mi imádjuk, hanem a külföldi divatdiktárok, influenszerek is. Bevetik a trendet például overallokban vagy ruháknál, mint Mary Leest és Géraldine Boublil.

De a kabátok sem maradhatnak ki a sorból, hiszen mégis az az egyik kulcsdarab a hideg időben. Mindegy milyen hangulatunk van, még a sportosabb összeállításokat is igazán sikkessé varázsolhatjuk. Ezt tudja jól Viky Rader és Linda Tol is!

forrás: JOY magazin

Ha már a szezon kulcsdarabjainál tartunk, akkor a kötöttekről se feledkezzünk meg! Klasszul párosíthatjuk különféle anyagokkal, attól függ milyen összhatást szeretnénk elérni. Lisa Hahnbück a nőies selyem vonalat választotta, míg Aylin Koenig egy lezser szövetnadrág mellett tette le a voksát.

Aki pedig maszkulin stílusban tudja elképzelni magát, ne csüggedjen, hiszen oda is tökélesen becsempészhetőek ezek a darabok. Inspirációként lebegjen Regina Anikiy és Erika Boldrin szettje a szemünk előtt.

És végül jó tanácsként, nem csak egyszínű darabokban érdemes gondolkodni! Mintákkal vegyítve is nagyon jól alkalmazhatóak, ahogy ezt Natalia Vodianova és Jeanette Madsen összeállításaiból is láthatjuk.

Ha meghoztuk a kedved ezekhez a letisztult összeállításokhoz, Nézd meg galériánkban milyen bézs dolgokkal töltheted fel a gardróbodat kedvezményesen a JOY-napok alatt!

