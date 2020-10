Közelednek a várva várt JOY-napok, amikor igazán jutányos áron beszerezhetjük azokat a dolgokat, amik hiányoznak még az őszi-téli gardróbunkból. A bakancs is azok közé tartozik, amik nélkül nem telhetnek el stílusosan a hideg napok. Szerezz be egyet te is november 12-15. között a JOY-napok alatt!

Természetesen nemcsak azért hordjuk ezt a lábbelit mert kényelmes, hanem azért is mert egy jól kombinálható, rengeteg stílusban fellelhető darabról van szó. Nem csoda, hogy az őszi-téli trendek között is előkelő szerepet kapott, sok nagy márka kifutóján találkozhattunk különféle összeállításokban bakancsokkal. A meghökkentő, nem hétköznapi párosítások járnak még mindig az élen, hiszen nem csak farmerhez lehet felhúzni őket. Mutatunk is pár példát, amikből érdemes lesz inspirálódni ha bakancsban gondolkodnánk.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtaláld a JOY-napok alatt beszerezhető bakancsok közül a kedvencedet!

