10 farmerkabát, ami mindenhez passzol

Most érdemes beszerezni ruhatárunk alapdarabjait, hiszen a JOY-napokon rengeteg márka kínálatából válogathatunk igazán jutányos áron. Nézd meg weboldalunkat, hogy további információkhoz juthass, és ne maradj le az akciókról!

forrás: JOY magazin IDE! Részletekért kattints

Egy trend, amiért most mindenki megőrül: a madeira csipkés ruha Divat Nem érdekel Elolvasom

Nem csak az átmeneti időben tesz jó szolgálatot egy menő farmerdzseki, hanem a nyári estéken is jól jöhet, ha már lemegy a nap. Ha napközben nem kell, csak kösd magadra féloldalasan vagy simán a derekadra. Ez egy olyan alapdarab, amit stílus szempontjából is rengetegféleképp viselhetünk. Nézzük is meg, hogy hasznosítják a street style mesterei:

forrás: Getty Images A sokzsebes változatok most kifejezetten menőnek számítanak.

forrás: Getty Images Ha extrábbra vágynánk, akár egy blézer fazonút is választhatunk magunknak.

forrás: Getty Images Az asszimetrikus szabásvonal roppant izgalmas hatást kelt.

forrás: Getty Images Különféle farmer árnyalatok kombinálása is jó megoldás lehet.

forrás: Getty Images Természetesen a mintás, színes darabokról se feledkezzünk meg!

forrás: Getty Images A mostani melltartó villantó trendhez is klasszul bevethető.

Igazi közönségkedvenc darab hódít a nyáron: bodyk minden mennyiségben Divat Nem érdekel Elolvasom

Lesd meg Galériánkban, hogy te melyik faremerkabátot fogod beszerezni a JOY-napokon!

Galéria / 10 kép JOY-napok: menő farmerdzsekik Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria