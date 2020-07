Egy trend, amiért most mindenki megőrül: a madeira csipkés ruha

Reméljük már te is élvezed a JOY-napok adta előnyöket! Mi már nagyon benne vagyunk, hogy sorban kipipáljuk a bevásárlólistánkról a tételeket, amin az egyik, pont egy ilyen hímzett csoda lesz. Ha te se akarsz lemaradni a szuper ajánlatokról, látogass el weboldalunkra, hogy minden kérdésedre választ kaphass!

Ezt a trendet, a madeira hímzés, másnéven a lyukhímzés varázsolja különlegessé. Nevét onnan kapta, hogy Madeira szigetén művelték igencsak magas szinten ezt a kézi varázslatot. A különleges anyagok megihlették a tervezőket is és új szintre emelték a szokásos mintákat. A kollekciókban főként a hagyományos fehér szín dominál, de találunk már élénk ruhákat is a kínálatban. Igazán nyárias kreálmányok születtek a varrónők keze alatt, amiket mi csak imádni tudunk. Nézzünk is belőlük párat!

forrás: Getty Images Zimmermann

forrás: Getty Images Simone Rocha

forrás: Getty Images Anna Sui

forrás: Getty Images Erdem

A divatőrültek pedig inkább felsőként vagy ruhaként hasznosítják fel ezeket a különlegességeket a mindennapjaikban.

forrás: Getty Images Egy sima farmerrel könnyen tehetjük lezserebbé outfitünket.

forrás: Getty Images A színes hímzések igazán különlegessé varázsolják a ruhát.

Válaszd ki galériánkból, hogy te melyik hímzett darabot fogod beszerezni a JOY-napok alatt!

