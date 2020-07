Nincs olyan, hogy túl sok: csillogó darabok, amiket imádni fogsz nyáron

Készülj fel te is június 22-28. közötti időszakra, hiszen kedvezmények hadával tudsz nekiindulni a shopping maratonnak. A JOY-napokon akár beszerezheted a fülledt nyári partihoz kellékeidet, a csillogó, flitteres, metál hatású, fényes alapdarabokat. Részletes információkért látogass el weboldalunkra!

IDE! További részletekért kattints

A nyár legmenőbb kiegészítője: 5 négyszögletes napszemüveg, ami feldobja a szetted Divat Nem érdekel Elolvasom

Már rég nem azokat az időket éljük, amikor a csillámló ruháinkat csak és kizárólag partiban vagy különleges eseményeken vehetjük fel. A tervezők is gondoltak arra, hogy a különleges ruhaköltemények mellett hétköznapibban viselhető darabokat is gyártsanak. Nagyon mennek a nadrágkosztümök és persze a földig érő ruhák mellett már mini változatban is találhatunk kedvünkre valót. Nézzük meg milyen inspirációkat kaptak a fast fashion márkák a kifutók világából!

forrás: Getty Images Akris

forrás: Getty Images Saint Laurent

forrás: Getty images Marc Jacobs

forrás: Getty Images Philipp Plein

Felfrissítenéd a ruhásszekrényed? Tippjeinknek hála gyerekjáték lesz Lakberendezés Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg galériánkban milyen szépségekkel várnak téged a JOY-napokon!

Galéria / 10 kép JOY-napok: Kedvezményesen beszerezhető csillogó csodák 2020 nyarára Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria