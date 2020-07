Felfrissítenéd a ruhásszekrényed? Tippjeinknek hála gyerekjáték lesz

Általában nem tudjuk, hogyan kezdjük el, milyen rendszert alakítsunk ki, vagy egyáltalán mi a praktikus rendezései elv. A következő gardrób rendszerezési inspirációk segítenek ebben.

A ruhadarabok szín szerinti kategorizálása nem csupán esztétikus, de időt is spórol nekünk a reggeli kapkodásokban. Az akasztós módszerrel átlátható lesz még a pici szekrény is, a ruhák sem gyűrődnek össze, valamint könnyedén ki tudjuk venni vagy éppen a helyére tenni a kiválasztott ruhadarabot.

Rengeteg táskád és kiegészítőd van, ezért reggel azzal megy el az idő, hogy kiválaszd a legmegfelelőbbet az aznapi szerelésedhez? Akkor tárold a kiegészítőket a hozzájuk leginkább passzoló ruhákkal egy vállfán, rengeteget időt és helyet megspórolva öltözéskor.

Ha te is azok közé tartozol, akik kivasalják minden ruhadarabjukat, akkor a fiókba hajtogató módszer neked való. A vasalt ruhák összehajtva kis helyet foglalnak, ezért kényelmesen elférnek a darabok egymás tetején is. A fiókok remek tárolóhelyként szolgálnak a kiegészítőknek, például a sálaknak, kendőknek, fejpántoknak vagy akár nagyobb ékszereknek is.

A kabátok és dzsekik tárolását egymás mögé való rendezéssel is megoldhatjuk, a legvastagabbtól a legvékonyabbig, vagy éppen a legvékonyabbtól a legvastagabbig elv alapján. Természetesen évszaktól függően variálhatjuk a rendszert.

A színekkel történő játékba a cipőket is bevonhatjuk, vagy akár egyik oldalt a hétköznapi, másik oldalt az alkalmi ruháinkat tárolhatjuk, amelyhez a cipőinket is hozzáigazítjuk. Így biztosan nem kell attól tartanod, hogy reggel munkába menet a bulizós szetted akadna a kezedbe.