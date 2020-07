A nyár legmenőbb kiegészítője: 5 négyszögletes napszemüveg, ami feldobja a szetted

A négyszögletes napszemüvegfazonok a kifutókat már ellepték a különböző országokban megrendezett Fashion Weekeken, ahol a legnagyobb divatmárkák tették őket repertoárjukba. Ahogy ezt a fenti gyűjtésben is összeszedtük, sokan látják már szögletesebben a világot. Balról jobbra haladva: Self-Portrait- New York, Fendi- Milánó, Balmain- Párizs. Érdemes most lecsapnod egyre – a gigantikus méreteken át a vékonyabb fazonokig megtalálhatóak lesznek nyáron a napszemüvegek között a négyszögletesek.

Plusz jó hír, hogy a JOY-napok kuponjaid segítségével most te is jóval jutányosabban beszerezhetsz magadnak egy igazán trendi darabot, hiszen napszemüvegekből sem lesz hiány a márkafelhozatalban. A JOY-napokról részletesebben ITT tudsz olvasni.

Mutatunk pár trükköt, hogy a divatban igencsak otthonosan mozgó hölgyek, hogyan ültették át a kifutókon is látott trendet a hétköznapi szettjeikbe. Inspirálódj a legnagyobbaktól és legyél te az egyik hazai hírnöke ennek az igazán feltűnő trendnek! Na de ne kis húzzuk tovább a szót, beszéljenek inkább a képek!

forrás: Getty Images

Aya Suzuki és Ami Suzuki extra nagy méretben egy díszes fémkeretes darabra tette le a voksát ebben a típusban.

forrás: webshop.visionexpress.hu Gucci/Vision Express, 119 990 Ft A JOY-napok alatt 20–30% kedvezmény minden termékünk teljes fogyasztói árából 2020. június 22-28. között.

forrás: Getty Images

A teknőcminta sem ment még ki a divatból, tovább hódít a szögletes keretes napszemüvegek között.

forrás: parfois.com Parfois, 5995 Ft A JOY-napok alatt 20% kedvezmény a teljes tavaszi–nyári kollekcióra! Érvényes 2020. június 22-28. között.

forrás: Getty Images

A vékony, fémkeretes modellek közül érdemes lesz inkább egy színesebb lencséset hazavinni és még színesebb ruhákkal kombinálni.

forrás: answear.hu Answear/answear.hu, 6595 Ft A JOY-napok alatt akár-30% kedvezmény a megjelölt újdonságokra és extra -10% a leértékelt termékekre. Érvényes 2020. június 22. és 28. közöt.

forrás: Getty Images

Ahogy Pornwika Spiecker választása is mutatja, a robosztus darabok is lehetnek igazán nőiesek!

forrás: aboutyou.hu Burberry/About you, 70 990 Ft A JOY-napok alatt 25% kedvezmény 2020.06.22.–06.28. között.

forrás: Getty Images

A fehér keretektől még mindig nem kell ódzkodni, ezt Gilda Ambrosio is bebizonyította sportosabb összeállításával.

forrás: www.vansshop.hu Vans, 4990 Ft A JOY-napok alatt 20% kedvezmény, érvényes 2020. június 22. és 28. között.

Ha még nem volt elég a nyári trendekből, szerezz inspirációt galériánkból, mivel is fogod még hordani ezeket a napszemüvegeket!

