15 télikabát, amiben biztosan nem fogsz fázni a legnagyobb hidegben sem

Ha még nincs meg a tökéletes télikabátod, akkor itt az idő, hogy beszerezd! A JOY-napok alatt – november 12. és 15. között – lehetőséged lesz rendkívül jutányos áron lecsapni a kiszemelt kedvencre. Ne maradj le semmiről, böngészd át az összes kupont a novemberi lapszámunkból!

Úgy hírlik, hogy az idei tél igencsak kemény lehet, ezért most érdemes beszerezni az alapvető kellékeket hozzá. A divatimádók pedig honnan máshonnan merítenének inspirációt, ha nem a kifutók felhozatalából. Sok divatházat elkapott most is a pufikabátok őrülete, ezzel megmutatva nekünk merre is induljunk el, ha egy divatos és meleg kabátra vágynánk védekezésképp a hideg ellen. Találhatunk hosszú, félhosszú és rövid változatokat is, ezáltal bármely magassághoz passzolóra lecsaphatunk ebben a trendben. De a legjobb, hogy a kihasználtsága is nőtt, hiszen a stílusok keveredése itt is fellelhető – már nem csak sportosabb ruhákkal, kiegészítőkkel lehet felhúzni, hanem kifejezetten elegáns darabokat is ér választani hozzá. Hogy meghozzuk mindenki kedvét ezekhez a kabátokhoz és szettötleteket is adjunk, mutatunk pár csodás összeállítást, hogyan is álmodták meg őket a szezonra a divattervezők.

A nyitókép az Anrealage őszi-téli kollekciójának bemutatójáján készült a párizsi divathéten.

forrás: Peter White/Getty Images Dior

forrás: Estrop/Getty Images Sacai

forrás: AVIKO/Gamma-Rapho via Getty Images Dawei

forrás: Kristy Sparow/Getty Images Anrealage

forrás: Estrop/Getty Images Off White

forrás: Pietro D'aprano/Getty Images Neil Barrett

A koronavírus hozta rendkívüli helyzet idején kérjük, hogy legyél fokozott figyelemmel a biztonsági óvintézkedésekre. Minden esetben tarts megfelelő egészségügyi távolságot ( 1,5 méter) másoktól, és természetesen viselj maszkot. Ha netán úgy érzed, hogy beteg vagy, akkor maradj otthon! Vásárlásodat a lakásod nyugalmából, online is könnyedén elintézheted!

Szemezgess a JOY-napokos márkák kínálatából a galériánkban, hogy megtaláld a hozzád legjobban illő kabátot!

