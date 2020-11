Viszlát skinny jeans! Mutatjuk, mi taszította le a trónról az imádott fazont

Közelednek a JOY-napok és a lehetőség arra, hogy betárazzunk mindent, amire csak szükség lehet a szezonban. Hogy ne maradj le a jobbnál-jobb kedvezményekről november 12-15. között, szerezd meg a novemberi lapszámunkat!

Ha biztosra akarsz menni a szezonban, ebből a színből tárazol be! Divat Nem érdekel Elolvasom

Eljött az idő, hogy elszakadjunk végre a skinny farmerektől és új vizekre evezzünk! Külföldön már egyre inkább előtérbe kerülnek más-más fazonok, ám ezek közül is van egy, ami igazi trónfosztó! Ez pedig nem más, mint a laza, egyenes szárú farmer. Ugyanolyan jól kombinálható minden stílussal, mint az elődje, de tesz egy kis plusz pikantériát a szettbe. Hordhatjuk rövidített vagy hosszított változatban, a farmer minden árnyalatában és különféle színekben is. Legyen szó magas sarkúról, csizmáról, elegáns vagy sportos szettről, gyakorlatilag mindennel jól mutat! Ne is húzzuk tovább a szót, beszéljenek helyettünk a képek:

Menő hátizsákok, amiket bevethetsz az őszi-téli túrázások alkalmával Divat Nem érdekel Elolvasom

Nézd meg galériánkban milyen szuper farmereket tudsz beszerezni a JOY-napok alatt kedvezményesen!

Galéria / 12 kép Ha már unod a skinny fazont, ezekre a farmerokra csapj le kedvezményesen a novemberi JOY-napok alatt! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria