Béres Alexandra karrierje 25 éve szárnyal: elárulta mi a titka

A JOY magazin pont akkor indult el Magyarországon, 1998-ban, amikor a digitális korszak is beköszöntött az életünkbe, a márka azóta is velünk, veletek van. 25 éve és ma is épp arról szól, ami éppen aktuális, izgalmas és fontos.

A különleges születésnap alkalmából egy nosztalgia lapszámmal is készültünk. Ez a lapszám a kihagyhatatlan aktuális trendek mellett a nosztalgiázásról szól, visszatérnek benne ikonikus címlapsztárjaink a JOY magazin kezdeteitől, és visszaemlékeznek a huszonévvel ezelőtti interjúkra és fotókra. Áttekintjük az elmúlt 25 év meghatározó divat- és szépségpillanatait, átnézzük, hogyan változtak a randizási szokások és a szerelemhez fűződő viszonyunk az elmúlt negyed évszázadban, és igazi múltidézésképp visszatér a régi nagy kedvenc, a JOY Tarot-kártya is, kis, modern köntösben, mesterséges intelligencia segítségével megálmodott grafikával.

Szerezd be a JOY ünnepi lapszámát! A magazin már kapható az újságosoknál, digitálisan pedig a Magaziner oldalán megvásárolható, ahol elő is fizethetsz!

Fitt mellékletünk címlapsztárja , aki egy kőkemény popóedzéssel is meglep.

elárulta, mit üzenne a 25 évvel ezelőtti önmagának

is velünk nosztalgiázott és átgondolta, mit üzenne a 25 évvel ezelőtti önmagának. Kifejtette, hogy ma már tudja, milyen fontos, hogy néha megálljunk és csak saját magunkkal foglalkozzunk, megéljük a fontos pillanatokat. Az elmúlt 25 évet átgondolva azt is megosztotta velünk, hogy milyen sorsfordító történéseket élet át.

A videóból pedig az is kiderül, milyen 3 tanácsot adna azoknak, akik valahol elakadtak a céljaik elérése során: