A 19 éves tehetség a legnagyobb sztárokat is elkápráztatta, akik szerint az énekesnő képviseli a jövő zenéjét. Szakmai fejlődése és világsztárrá alakulása olyan sok embert kezdett érdekelni, hogy még 2019-ben fogalmazódott meg az ötlet, hogy dokumentumfilmet készítenek az életéről.

Ez pedig most meg is valósul, ugyanis 2021 februárjában kerül bemutatásra az Apple TV+-on az alkotás, amely végig kíséri a gyerekkorát, a kulisszák mögötti pillanatait és azt is, hogyan zajlottak élete első albumának előkészületei. Billie saját Instagram oldalán jelentette be a hírt, hogy már csak pár hónap választja el a rajongóit attól, hogy testközelből is megismerhessék őt.

Eilish – aki bátyja, Finneas O’Connel közreműködésével érte el a világhírnevet – több mint 100 milliós követő táborral büszkélkedhet és öt Grammy-díjat is bezsebelt az elmúlt években. Az énekesnő és testvére egyébként minden dalon közösen szokott dolgozni. Finneas elsősorban producerként és dalszerzőként vesz részt Billie albumain.

Így a filmben az ő kapcsolatuk is kap egy fejezetet.

