Billie Eilish majdnem pszichológushoz ment Justin Bieber miatt

Billie Eilish rövid idő alatt lett elképesztően sikeres. Ezt nehéz feldolgozni, pláne ennyire fiatalon, így nem csoda, hogy az énekesnőnek mentális problémái adódtak. Hála a jó szakembereknek, hamar kilábalt a depresszióból és szorongásból, azonban édesanyja egy rádióműsorban elárulta, 8 évvel ezelőtt is pszichológushoz akarta küldeni a lányát, ehhez pedig nek is köze volt.

8 évvel ezelőtt, mikor Billie 10 éves volt, megszállottan rajongott ért. Annyira, hogy mikor megjelent Justin "As Long As You Love Me" című dalához a klip, állandóan arról beszélt és azt nézte, sőt, ahányszor lejátszotta, hangosan sírt.

Teljesen megszállott volt, és rengeteget sírt. Nagyon megijedtem. Rémes volt látni, hogy ennyire fájdalmasan sír - mondta Billie édesanyja.

Pszichológushoz akarta vinni lányát, de idővel elmúlt Billie szenvedős rajongása.

Persze, azóta is szereti Justin zenéjét, sőt, jó barátok is lettek. Vajon Justin mit szólt, mikor megtudta ezt a sztorit?

