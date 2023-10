Jön a baba! Radics Gigi párja élő adásban jelentette be a nagy hírt a Dancing with the Stars első részében

Mindenki nagy örömére végre elstartolt a Dancing with the Stars legújabb évada, ráadásul már az első adásból is egyértelműen kiderült, hogy az ismert versenyzők mind-mind hihetetlenül komolyan vették a felkészülést.



Senki nem akart ugyanis először kiesni, ám sajnos a verseny azzal is jár, hogy az epizód legvégén valaki elbúcsúzik, és nem mutathat be több táncot a zsűri és a közönség előtt. A legkevesebb szavazatot pedig a színész Simon Kornél és profi táncpartnere, Szőke Zsuzsanna kapták, akik így a műsor első kiesői lettek.



Az adás alatt azonban nem ez volt az egyetlen meglepetés és fordulat, Radics Gigi táncpartnere ugyanis hatalmas hírt jelentett be! Baranya Dávid ugyanis az élő műsor közben árulta el az országnak, hogy apuka lesz, kedvesével ugyanis kisbabát várnak!

A hírnek természetesen mindenki örült a stúdióban, mi pedig innen is nagyon gratulálunk nekik!

