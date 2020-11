Van az a pénz! John Travolta karácsonyi reklámban égeti magát

Mindjárt itt a december, ez beteg azt jelenti, hogy már bizony ezerrel elstartolt a karácsonyi szezon. A legtöbb helyen már megjelent a csillogó dekoráció, az üzletekben karácsonyi számok szólnak, és elkészültek már az idei év ünnepi reklámjai is.

Néhány kedvencünket már meg is mutattuk nektek, ám a következő karácsonyi reklám nem azért keltett nagy hírverést maga körül, mert olyan meghatóra sikerült, hanem azért, mert két olyan nagyágyú szerepel benne, mint és Samuel L. Jackson. Nagy durranás ez, hiszen a Ponyvaregény sztárjai az 1994-es kultfilm óta nem szerepeltek együtt, de talán pont ezért annyira elszomorító is egyben, John és Samuel ugyanis a Capital One bank reklámja miatt állt újra össze.

A szóban forgó ünnepi reklámban alakítja a mikulást, akit, Samuel próbál rávenni, hogy vegye le őt a "rosszak" listájáról, ezért pedig a kedvezményes vásárlás egy új lehetőségét mutatja meg neki.

Az egy perces reklám persze tele van Ponyvaregényes utalásokkal, sőt, a végén igaz Uma Thurman nélkül, de John táncra is perdül, kár, hogy mindezt egy bank reklámja miatt vállalta be...

