Megérkezett John Lewis 2020-as karácsonyi reklámja, ami idén messze eltér a korábbiaktól

A John Lewis idén viszont változtatott a formulán, és ahelyett, hogy egyetlen főszereplőt emelt volna ki a reklámban, inkább kilenc különböző karaktert mutatott be, arra felhívva a figyelmet, hogy egy kis kedvesség mennyire bearanyozhatja valaki napját. Ezzel a koronavírus okozta helyzetre is utalnak, hogy éreztessék mindenkivel, a szeretet milyen sokat számít ebben a nehéz időszakban. A karácsonyi videóban egyszerre szerepelnek valódi színészek, de közben a CGI és a cinematográfia eszközével is életre keltették a karaktereket; mindezt azért, mert tudják, hogy a kreatív iparban dolgozókat mennyire megviselte anyagilag a járvány, és szerettek volna nekik is segíteni ezzel a munkával.

A karácsonyi reklámmal egyéb jó célt is képviselnek: a tematikus termékekből és dalletöltésekből (a zenét kifejezetten erre a célra készítette a brit énekesnő, Celeste) beérkező összegekkel a FareShare és a Home-Start jótékonysági szervezeteket támogatják, amelyek a rászoruló szülőknek segítenek.

Nézd meg te is a csodálatos videót!

Az idei évben pedig kivételesen nem egy, hanem két karácsonyi reklámmal is készültek! A második egy kiegészítő videó, amit a Kingston Egyetem diákjai alkottak meg, hogy támogassák a kampányt. Ezzel is bizonyítva, hogy egy kis kedvesség csodákra képes!

Tudtad, hogy idén kis híján elmaradt a John Lewis-reklám? Általában a munkálatokat már februárban elkezdik, azonban a koronavírus miatt sokáig úgy érezték, talán nem lenne jó ötlet idén bemutatni új reklámot. Egészen júniusig vártak, majd úgy határoztak, hogy ezzel a történettel igenis sokat lehetne segíteni!

Idén a koronavírus miatt nem biztos, hogy mindenki hazajut karácsonykor a családjához. Ha úgy fest, hogy egyedül töltöd majd az ünnepeket, érdemes már előre betervezni ezeket a lélekmelengető programokat!

