A napra lehet nézni, de Jennifer Lopez testére nem: zseniális képeken mutatta meg tökéletes alakját

A gyönyörű sztár immáron 54 éves, de bőrén és alakján semmit sem fogott az idő. Nem csoda, hogy büszkén mutatja meg magát közösségi oldalain, ahova kivételesen még a által rendezett privát szülinapi bulijáról is mutatott néhány képet.

A különleges napot új házukban töltötték legközelebbi barátaikkal és családjukkal, így az összes gyerek és a sztárpár szülei is részt vettek a bulin. Mivel JLo júliusi születésű, nem is volt kérdés, hogy a medencénél, igazi vizes hangulatot árasztó szülinapot csináljanak, ahova mindenki lenge öltözékben, vagy fürdőruhában volt meghívva.

Természetesen most is egy falatnyi bikiniben volt, hogy büszkén mutathassa meg kockás, tónusos hasát, izmos lábait és feszes felsőtestét. Tény, hogy sokat számít a genetika, de az énekesnő sosem titkolta, hogy a tánc, a rendszeres edzés és a helyes táplálkozás is közrejátszik külseje kortalanságában. Idei szülinapja azonban igencsak mély nyomott hagyott benne, hiszen hosszú ideje most először volt ilyen szűkkörű és családias ünneplésben része.

Minden gyerek ott volt, gyönyörű napsütéssel teli nap volt, tökéletes egy medencepartihoz! Úgy éreztem, hogy a szeretteim nagyra értékelnek és elismernek. Hálás vagyok, hogy életem e pontján ott lehetek, ahol most tartok, ennyi gyönyörű, gondoskodó emberrel, akikkel megoszthatom mindazt, amim van. Hasonló szeretetet kívánok mindenkinek a szülinapján és persze mindig.

Nem sokkal később újabb fotókat osztott meg, ám ezúttal fehérneműben pózol:

egyébként egy ideje elsősorban saját szépségápolási termékeivel foglalkozik, hogy több ideje jusson tinédzser gyermekeire és férjére, Ben Affleckre, akivel nyár elején ünnepelték első házassági évfordulójukat.

