, aki július végén ünnepelte 54. születésnapját, két gyermek anyukája, kétpetéjű ikrei, Max és Emme 2008-ban születtek, édesapjuk a díva korábbi férje, Marc Anthony. A csemeték immár 15 éves, lázadó kamaszok, így világhírű anyukájuknak nincs éppen könnyű dolga velük, amiről nemrég nyilvánosan mesélt el néhány dolgot. JLo példul azt sem titkolta, egy időben azzal kellett megbirkóznia anyaként, hogy a tinik egészen egyszerűen nem álltak szóba vele, erre pedig egyszerűen nem volt felkészülve lelkileg, így eléggé kiborult.

néhány hónappal azután ment feleségül Marc Anthony-hoz, hogy szakított élete nagy szerelmével, Ben Affleckkel. Gyermekei apját ekkor már jól ismerte, Anthonyval a kilencvenes években együtt dolgoztak, néhány hónapig még jártak is, egyébként pedig nagyszerű barátok voltak, illetve azok a mai napig. A házasság ugyanakkor nem működött, 2014-ben elváltak, de nagy szeretetben nevelték tovább Maxet és Emme-t.



A világhírű dívának akkoriban komoly nehézséggel kellett szembenéznie, szüksége volt egy dadára, aki hétfőtől vasárnapig, napi 16 órában tud vigyázni a csemetéire, mert ő rendkívül elfoglalt volt, állandóan dolgozott. Max és Emme ekkor hatévesek voltak, ám a szuper magas fizetés ellenére egyetlen dadus sem volt hajlandó velük maradni egy hétnél tovább, mindannyian felmondtak.



„A gyerekeim szeretik is, meg nem is, hogy híres anyjuk van. Egy biztos, büszkék rám, ők szeretnek engem, én pedig őket” – nyilatkozta egy interjúban JLo, hozzátette, egy alkalommal, amikor az ikrekkel együtt szeretett volna kimenni a piacra, Max és Emme nemet mondtak, nem kértek a lesifotókból. Ez nagyon fájt az anyukájuknak, ugyanakkor megértette őket.



„Sok mindenre szükségük van most, hogy már 15 évesek, például rengeteg térre, szabadságra, a barátaikkal töltött időre. Megértem, de fáj a szívem. Sokszor mondják, hogy ne öleljem meg őket, ne adjak puszit és pláne ne szálljak ki a kocsiból a sulinál. Gyakorlatilag már szóba sem állnak velem” – tette hozzá a sztáranyuka.



2021-ben ismét összejött Ben Affleckkel, erről pedig azt mondta, nem volt egyszerű az az időszak Maxnek és Emme-nek, eléggé haragudtak rá bizonyos dolgok miatt. Végül óvatosan álltak össze mozaikcsaláddá, a ma már házas és Ben Affleck gyermekei egészen megszerették egymást.

