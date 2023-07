Dühösebb, mint valaha: az utca közepén kezdett el kiabálva káromkodni Jennifer Lopez

korunk egyik leghíresebb énekesnője és színésznője, aki bebizonyította, hogy nem ér véget az ember karrierje 50 felett sem, sőt!



Ráadásul a sok csalódás és több válás után még az igaz szerelem is rátalált, hiszen Ben Affleckkel 20 év után újra egymásra találtak, és extra gyorsan tavaly össze is házasodtak. És bár úgy tűnik, hogy JLo élete abszolút tökéletes karrier és magánélet fronton, úgy tűnik, hogy még neki is vannak rosszabb napjai, amikor türelmetlen és ingerült...



A legutóbbi ilyen esetről ráadásul még videó is készült, így a dolog még kínosabb... Történt ugyanis, hogy Jen edzeni szeretett volna a kedvenc stúdiójában, de sajnos egy ideig nem tudott bemenni. Épp ezért egyre ingerültebben kopogtatott, mire a dolgozók végre beengedték, amitől a sztár láthatóan nagyon ideges volt. A történetnek azonban itt még nem volt vége, a paparazzik ugyanis megvárták Jennifert, hogy végezzen az edzéssel, és amikor kijött, újra elkezdték fotózni és videózni:

Ezen Jen annyira felhúzta magát, hogy mielőtt beszállt a kocsiba, csúnyán elküldte a paparazzikat egy melegebb éghajlatra és becsapta az ajtót... Persze azóta mindenki csak arról beszél, hogy Jen milyen trágár stílusban nyilvánult meg, ha viszont belegondolunk abba, hogy milyen érzés lehet az, ha az embert konkrétan MINDENHOVA követi egy csomó idegen ember, hogy fotókat és videókat készítsenek, akkor teljesen megértjük Jennifer reakcióját...



