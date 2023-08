Az egész világ Jennifer Lopez körmeit másolja: a szmoking manikűr minden ruhával tökéletesen működik

A körömtrendek hihetetlenül gyorsan változnak, hiszen egyik pillanatban még mindenki Hailey Bieber cukormázas fánk manikűrjét akarja, a következőben pedig az egész világ Barbie lázban ég. Persze a manikűr világában az a szuper, hogy bár vannak időszakos trendek, mégis szinte minden divat és MINDIG.



Hiszen senki nem lepődik meg vagy néz furcsán, ha az összes évszakban francia manikűrrel vagy piros körmökkel lépsz ki az utcán, így leginkább mindenki a saját egyénisége és ízlése szerint választhatja ki a hozzá legjobban illő manikat. Ha viszont szomjazol a trendekre (és jól tudjuk, hogy igen!), akkor muszáj beavatnunk abba, hogy mi most épp messze a legmenőbb köröm, ami ráadásul nevéhez fűződik!



Megérkezett ugyanis a szmoking manikűr, amit nemrég a sztárkörömépítő, Tom Bachik mutatott be Instagramján.



Mielőtt pedig elképzeled az icipici csokornyakkendőt és a körmök közepére rajzolt gombokat, ki kell ábrándítsunk, Tom elképzelését ugyanis csupán a fehér ing és a blézer fekete-fehér színpalettája ihlette, így viszont az eredmény is sokkal kifinomultabb és elegánsabb lesz.



Tom egyébként t választotta múzsájának, egy régebbi, extra szexi fekete-fehér fürdőruhás képe adta az ihletet a szmoking manikűrhöz, aminek a lényege pofonegyszerű! Mondhatni egy egyszerű francia manikűrt kell elképzelni, azzal a különbséggel, hogy a köröm nagyrésze fekete, a végek viszont fehérek.

És bár a manikűr remekül illik Jen fekete-fehér fürdőruhájához, tökéletesen passzol egy elegáns, esti megjelenéshez is, amit persze JLo is szívesen visel. Ezen kívül pedig plusz jó pont, hogy zökkenőmentesen működik bármilyen monokróm öltözékkel, de szuper fekete nadrággal és fehér pólóval is, vagy egy csini fekete midi ruhával. Ráadásul, mivel a színek összességében egy semleges manikűrt eredményeznek, nyugodtan viselheted merészebb, színes ruhákkal is!



