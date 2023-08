Jennifer Lopez új képei felperzselték a netet: apró tangában mutatta meg, hogy 54 évesen is bombanő

ről mind tudjunk, hogy nagyon fontos számára az, hogy jól nézzen ki, amiért meg is tesz mindent. Nemcsak arra figyel oda, hogy mit eszik vagy mit iszik, de rendszeresen és keményen edz, hogy álomalakját mindig formában tudja tartani. 54 évesen elképesztő fizikummal rendelkezik, amit nemcsak az Instáján mutat meg szívesen, de a tengerparton, pihenés közben is.

JLo ugyanis épp az Amalfi parton nyaral Olaszországban, ahol lesifotósok hada örökítette meg, amint a parton, egy napágyon napozik. Méghozzá nem is akármiben! újra megmutatta dögös testét: apró fehér tangát viselt, ami nem sokat hagyott a képzeletre.

Természetesen mindezt stílusosan tette, hiszen a tengerpartra sem érkezik slamposan. Arany karkötőt, arany fülbevalót, napszemüveget viselt és a fejére kendőt kötött, hogy ezzel is védje a tincseit az erős napsugárzásról. JLo egyébként azért is viselt ilyen apró bikinit, hogy minél nagyobb felületen tudjon lebarnulni, a képek alapján legalábbis nagyon azon van, hogy napbarnított legyen a bőre. JLo és Ben Affleck egyébként később egy olasz étteremben ebédeltek, ahova a barátaikkal ültek be.

Ezeket a fotókat is érdemes végignézni!

És azt tudtad, hogy ezt a bikinit nem szeretik a pasik?

