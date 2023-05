Ezúttal sem volt ez másképp, amikor a sztár New Yorkban járt, hogy legújabb filmjét, a The Mother című alkotást népszerűsítse, amelyben egy bérgyilkost alakít, aki mindent megtesz azért, hogy biztonságban tartsa a lányát. A fotók magukért beszélnek: JLo tetőtől talpig leopárd mintát viselt, nemcsak a ruhája, de a harisnyája, a magas sarkú cipője és a táskája is állatmintába borult.

Ha ez nem lenne elég, a minták mind eltérőek voltak, a harisnyája és a ruha felső része csillogott, ráadásul a karját rojtok borították. Utóbbi egyébként a nyár egyik legnagyobb trendje lesz, amivel természetesen tisztában van. Az átlagosnak és egyszerűnek kicsit sem nevethető szettet egy pár arany fülbevalóval és egy napszemüveggel egészítette ki.

JLo a napokban a Today című műsorban is vendégeskedett, ahol nemcsak a filmről, de szerelmi életéről is mondott néhány szót. Sőt, édesanyja, Guadalupe is feltűnt a színen néhány mondat erejéig, aki kiemelte, hogy mennyire örül, hogy a két sztár egymásra talált. Elmondása szerint 20 éven keresztül ezért imádkozott, és az imái végre meghallgatásra találtak. Jennifer erre egy szemforgatással reagált és azzal, hogy inkább folytassák az interjút, mindenesetre biztos örül annak, hogy édesanyja ennyire támogatja őt a magánéletben is.

