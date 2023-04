A fél világ azon röhög, amit Jennifer Lopez és Ben Affleck a paparazzik előtt művelnek

és Ben Affleck először 2002-ben találkoztak, 2003-ban pedig már egy párt is alkottak. Négy hónappal később Ben megkérte JLo kezét és el is kezdték szervezni az esküvőt. Kapcsolatuk azonban heves volt és hullámvölgyekkel teli, végül pedig a szakítás mellett döntöttek.

Mindenki legnagyobb meglepetésére azonban majdnem húsz évvel később ismét összejöttek. Ekkor már mindketten túl voltak a váláson és több sikertelen kapcsolaton, úgyhogy saját bevallásuk szerint teljesen máshogy álltak a kapcsolathoz, mint korábban.

A nagy egymásra találás után nem is csoda, hogy mindenki Jennifer és Ben kapcsolatát figyelte és elemezte, a paparazzik megszállottan követik őket és rajongók pedig azt találgatják, vajon most örökre szól-e a szerelem. Annyi biztos, hogy a második felvonás már most sikeresebb, mint az első volt, hiszen ezúttal Jennifer és Ben eljutottak az oltárig és végre férj és feleségként élik az életüket.

viselkedése a Grammy-gálán sok kérdést vetett fel és voltak, akik tényleg annak tudták be a grimaszait, hogy probléma van a kapcsolatukban. Ezt viszont gyorsan megcáfolták, úgyhogy mindenki megnyugodtan, Ben egyszerűen csak a gálát unta, nem Jennifer társaságát.

Az viszont tény, hogy és Ben Affleck imádják bizonygatni a szerelmüket, mindent megtesznek azért, hogy a lehető legtökéletesebb fotók készüljenek róluk, és erre a legjobb példa az a videó, ami a napokban szántotta fel az internetet.

A videóban azt láthatjuk, ahogy JLo és Ben a paparazzik előtt viselkednek. Finoman fogalmazva erőltetetten....életszerűtlen pózban sétálgatnak egymásba karolva annak érdekében, hogy biztosan a lehető legromantikusabb fotók készüljenek róluk.

Mi imádjuk őket, de nem csoda, hogy most mindenki ezen a videón röhög!

Ezt olvastad már?

Galéria / 5 kép Íme Jlo és Ben Affleck esküvőjének minden romantikus részlete Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria