Jennifer Lopez szettje alapján kijelenthetjük: a csizma és a csipke remek párost alkotnak együtt

mindig is a legdivatosabb sztárok közé tartozott, mindegy, hogy a hétköznapokról vagy a vörös szőnyegről van szó. És most legújabb fotójával azt is bebizonyította, hogy készen áll a 2020-as őszre, és pontosan tudja, ezúttal milyen trendek közül érdemes válogatni!

JLo lecserélte a klasszik nude rúzsát - a végeredmény fantasztikus lett! Szépség Nem érdekel Elolvasom

Az énekesnő egy családi fotót posztolt a közösségi oldalra, amin két gyermeke, valamint vőlegénye, Alex Rodriguez lányai szerepelnek a pár mellett. A család minden tagja viselt magán fehéret, pedig egy gyönyörű csipke ruhát kapott magára. És hogy bebizonyítsa, a csipke összepasszol a platform bőrcsizmával, a választása egy barna darabra esett, ami az utóbbi időben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a sztárok körében is.

barna csizmája persze nem csak Hollywoodban népszerű. Valójában a francia nők egyik örök kedvence a barna csizma, amiről úgy gondolják, hogy bármivel megtalálja az összhangot. Platform vagy blokksarok, most mindkettő jó választás lehet, ha pedig egy igazán menő darabot keresel, érdemes lehet a Deichmann kínálatát is átnézned. Ez a barna csizma például nagyon jól passzolhat a fehér, csipkés ruháidhoz is:

Ha imádod a francia nők stílusát, a galériában láthatod, mit viselnek ők a hűvösebb idő bekövetkeztével!

Galéria / 12 kép Így öltözködik egy francia nő télen Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria