JLo lecserélte a klasszik nude rúzsát - a végeredmény fantasztikus lett!

Jennifer Lopez lehetne akár a nude rúzsok nagykövete is: a díva szinte mindig ilyesmiket visel. Most azonban megmutatta, hogy az IGAZI színek is mesésen állnak neki!

szinte mindig nude rúzst visel a vörös szőnyegen: istenien állnak neki a barnás, a rózsás, de még a barackos tónusú nude színek is. Passzolnak a bőrszínéhez, a stílusához, visszafogottak, mégis szexik. Galéria / 6 kép Jennifer Lopez szexi szettjei Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Nemrég azonban JLo megmutatta, hogy akkor is épp ugyanolyan dögös - ha nem dögösebb - amikor a nude ajakrúzsát pirosra cseréli. A nagy klasszikussal sem vallott szégyent, sőt: mi talán még jobban imádjuk rajta ezt az élénk árnyalatot! Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Jennifer Lopezék új otthona egy valóra vált álom Jennifer Lopezék új otthona egy valóra vált álom Sztárok Nem érdekel Elolvasom Ez az üde meggypiros is nagyon passzol hez, a bőréhez, és kifejezetten élénk lesz tőle a megjelenése. Persze egy ilyen rúzshoz az sem árt, ha az ember lánya magabiztosan viseli, ebben pedig a dívánál nem lehet hiba. Ha most már te is kedvet kaptál a tökéletes vörös rúzs beszerzéséhez, íme egy kis segítség: a hajszín, a bőrtónus is sokat számít abban, hogy inkább narancsos, pinkes vagy vöröses árnyalatú piros rúzst válassz. Ha viszont megvan a tökéletes, odáig leszel érte! Galéria / 7 kép Ez a vörös rúzs illik hozzád a hajszíned szerint Megnézem a galériát Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom! Tovább olvasok