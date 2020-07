Sosem gondolnád, hogy Lisa Kudrow miért nem nézte meg a Jóbarátokat

Azt már tudjuk, hogy hamarosan újra együtt láthatjuk a csapatot egy különkiadásban, amelyet a HBO Max-on lehet majd megnézni. Ennek apropóján pedig igyekeznek a szereplők és a készítők is folyamatosan felcsigázni minket, hiszen a karantén miatt nekik is szüneteltetniük kellett a munkálatokat.

Jennifer Anistont kis híján 6 rész után lecserélték a Jóbarátokban, de mi történhetett? Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most azonban teljes gőzzel álltak neki a különkiadás forgatásának folytatásához, így nem is olyan meglepő, hogy a sorozat két szereplőjét, pontosabban Jennifer Anistont és Lisa Kudrowot eresztették össze az Actors and Actors című műsorban, ahol az egykori kollégák kicsit neki álltak nosztalgiázni, valamint olyan titkokat elárulni, amelyre eddig még soha nem volt példa. Kudrow bevallotta híres barátnőjének, hogy soha nem látott egy Jóbarátok részt sem, amelyre nyomos oka volt:

Még mindig reménykedem benne, hogy egyszer együtt ülünk le és nézzük meg az összes részt.

A két színésznő az elmúlt 25 évben is jó barátságban maradt, sőt mi több, közös vacsorákat és találkozókat szoktak szervezni a régi csapattal. A beszélgetésben egyébként a két sztár tavalyi sikerei is szóba jöttek. Jen The Morning Show című sorozata és Kudrow Space Force szériája is nagyot futott.

Az egész beszélgetést itt tudjátok megnézni:

Ha kíváncsi vagy, hogyan néznek ki a Jóbarátok színészeinek gyerekei, akkor kattints a galériára!

Galéria / 7 kép Így néznek ki a Jóbarátok színészeinek gyerekei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria