Ő III. Károly király magyar rokona, Tibor, akit az uralkodó rendszeresen meglátogat Zalánpatakon

Köztudott tény, hogy több hollywoodi sztár is akad, akinek a felmenői közül valaki bizony Magyarországról származik: a listát olyan nevek erősítik, mint Joaquin Phoenix, Drew Barrymore, Kate Hudson vagy Chris Hemsworth felesége, Elsa Pataky. Sőt, magyar rokonai még a brit uralkodói családnak is vannak.

III. Károly brit király például kifejezetten közel áll a sajátjához, Kálnoky Tibor grófhoz, akit rendszeresen meg is látogat a romániai Zalánpatakon – ahol az Egyesült Királyság uralkodójának saját birtoka is van. III. Károly azt mondja, szereti megtapasztalni azt a harmóniát, amiben a falusi emberek élnek a természetben, ezért is keresi fel olyan gyakran Tibort.

És képzeld, a grófot nemcsak a brit királyhoz, hanem Bram Stoker híres Drakulához, Vlad havasalföldi fejedelemhez azaz Vlad Tepeshez is rokoni szálak fűzik. „Nos, valóban rokonságban állok Drakulával. De szerencsére csak nagyon-nagyon-nagyon távolról” – emelte ki Tibor a The Telegraph-nak adott interjújában. Kálnoky család amúgy I. Lipót magyar királytól kapta a címét még 1967-ben, Tibor pedig Marianne Kernbach és Kálnoky Farkas gróf harmadik gyermekeként született meg.

Mindössze hat hónapos volt, amikor a családja kivándorolt az Egyesült Államokba, egyéves korában pedig visszaköltöztek Európába: Hollandiában járt óvodába, aztán az iskolai tanulmányait Dél-Franciaországban kezdte meg, később állatorvosi diplomát szerzett Hannoverben és Münchenben. Feleségével, Boga Annával Budapesten ismerkedett meg, és három gyermekük született: Mátyás, Vince és Miklós.

