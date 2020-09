Beyoncé édesanyja olyan dolgot árult el híres lányáról, amit senki sem tudott még róla

Beyoncé édesanyja, Tina Knowles a minap meghívást kapott az In My Head with Heather Thomson podcastjába, ahol természetesen világhírű lánya is téma volt.

Pontosabban Beyoncé neve, amely annyira különleges és egyedi, hogy nem csodájuk, hogy nem lehet minden utcasarkon találni még egy ilyen nevű embert. Bár sokan inkább a legújabb albumával, vagy a magánéletével vannak elfoglalva, Tina mama tett róla, hogy végre valami érdekességen is csámcsoghassanak az énekesnő legnagyobb rajongói. Mrs. Knowles ugyanis elárulta, hogy mi is adta az ötletet lánya nevéhez, ami hallatán ma már egy egész világ egy emberként őrjöng. Sokan nem tudják, hogy Beyoncé a vezetéknevem. Ez volt a leánykori nevem. A 66 éves Tina eredeti neve Celestine Beyoncé volt, ami abban az időben kicsit sem számított büszkeségnek. Furcsa név volt. Azt akartam, hogy Linda Smith legyen a nevem, mert akkoriban az ehhez hasonló nevek számítottak jónak. Tina hozzátette, hogy egyes családtagok különböző módon írják a „Beyonce" vezetéknevet, ugyanis alapvetően Beyince lett volna, csak elírták. Amikor kislányként rákérdezett, hogy miért nem javíttatták ki az anyakönyvi kivonatában azt válaszolták neki, hogy örüljön, hogy egyáltalán kapott, hiszen 40-50 éve a feketéknek még ezt sem adtak. Tina viszont szerette volna, ha a neve merül feledésbe így adta legidősebb lányának, aki azóta világhírű énekesnő lett. Beyoncé természetesen nagyon büszke a nevére, amely neki köszönhetően örökre fennmarad az idők végezetéig.