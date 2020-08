Ritka pillanat: Beyoncét az egész családja társaságában kapták le a fotósok

A 38 éves énekesnő a minap kiugrott egy kicsit lazítani édesanyjával és három gyermekével, méghozzá Hamptonsba, ahol szemmel láthatóan nagyon élvezték a jó időt. A család egy pár órára még hajózni is elment, amelynek mindhárom csemetéje nagyon örült. Szinte hihetetlen, hogy Rumi és Sir mekkorát nőttek az elmúlt időben, sőt, a fotósokat az döbbentette meg a legjobban, hogy a kis Rumi mennyire hasonlít nővérére, Blue Ivyra.

Beyoncé egyébként gőzerővel dolgozik, hiszen nemrég jelent meg első vizuális albuma, egy hosszútávú szerződést is aláírt a Disneyvel és a legidősebb gyermekének is mindenben szeretne segíteni, hiszen a jelek szerint tehetségből kicsit sem szenvedett hiányt a kis Blue Ivy, aki már több díjat is bezsebelhetett zenei munkája miatt.

Testvérei ugyan még kicsik, de nem lepődnénk meg, ha pár év múlva már őket is a zenei szférában látnánk. Beyoncé és Jay Z a karantén ideje alatt New York-i otthonukban voltak, amit azóta sem nagyon akarnak elhagyni a fennálló helyzet miatt, így valószínű még jó ideig nem fognak turnézni.

