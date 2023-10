Már a rajongók is kiszúrták: közel került egymáshoz Hunyadi Donatella és táncpartnere

Két hete startolt el a Dancing with the Stars 4. évada, amit a rajongók már nagyon vártak. Azóta két kieső pártól is búcsúznunk kellett: először Simon Kornél és Szőke Zsuzsi, majd Sydney van den Bosch és Ádám Csaba fejezték be a versenyt. A többiek természetesen azóta is szorgosan gyakorolnak, ahogy azt már másfél hónapja teszik minden héten. Hunyadi Donatella és táncpartnere, Bődi Dénes nagyon hamar megtalálták a közös hangot, Donatella már a műsor kezdete előtt, néhány hetes ismertség után arról posztolt az Instagramján, hogy mennyire szereti Dinit.

Mindez azóta sem változott, sőt, Donatella a legutóbbi adás alkalmával azt is elmondta, hogy fogalma sem lenne, mi lenne vele a kapcsolatuk nélkül – ha hirtelen véget érne számukra a verseny. Donatella egyébként gyakran enged betekintést a próbákba a saját TikTok oldalán, ahol több kommentben is megjegyezték a rajongói, hogy nagyon jól mutatnak együtt, sőt valaki rá is kérdezett arra, hogy vajon egy párt alkotnak-e.

Donatella egyébként nemrég a TV2-nek mesélt arról, hogy milyen számára az ideális férfi. Mint mondta fontos számára, hogy hercegnőként bánjanak vele, de azért szeret irányítani is.

Ők egy forgatáson találták meg a párjukat:

