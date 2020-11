Reméljük, már nem kell sokat várni, és érkezik a Hosszú Katinkáról készülő film, a Katinka: The Movie. Ehhez már több ajánlót is csepegettek a közönségnek, példáaul, amit ITT nézhetsz meg. Közel egy éve forgatják, többszöri kényszerleállások miatt sokszor kellett visszatérni a forgatós napokhoz. Katinka azonban nem csak a forgatásokról maradt le sokáig, de magáról a versenyzésről is.

A koronavírus járvány miatt családjától és barátaitól elkülönítve, nagyon szigorú karanténszabályokat betartva kellett élnie, izoláltan edzhetett, szinte senkivel sem találkozott.

Kiderült, az elszigeteltség miatt rátört egy rettenetes pánikroham, mikor elkezdte az intenzív edzéseket.

Erős szorítást éreztem a mellkasomban, alig kaptam levegőt, ki kellett szállnom a medencéből, elég ijesztő volt.



Az utóbbi hónapokban rengeteget vívódtam – nekem nem tett jót a leállás. Nem véletlenül nem tartottam eddig soha szünetet, sejtettem, hogy nagyon nehéz abból visszajönni. Megviselt ez a kényszerű pihenő, főleg lelkileg.

Próbáltam a jó oldalát nézni, pihenni, kikapcsolódni, nyaralni, de közben folyamatos lelkifurdalással küzdöttem. Ha néha elmentünk szórakozni, éjféltájt rendszeresen kiborultam, sírtam, azt éreztem, hogy nekem nem ez a dolgom, edzenem kéne, az én helyem a medencében van. Másnap hajnalban rohantam az uszodába, de pár hossz után már nem is tudtam, hogy miért úszom, lehetetlen konkrét cél nélkül kihozni magadból a maximumot.

Az elmúlt hat hónapban kizökkentem a rutinomból, minden felborult az életemben, és most rájöttem, hogy nekem a civil élet egy összevisszaság, egy káosz, ami nekem most még nem megy. Megdöbbentett a felismerés, hogy milyen iszonyú nehéz civilként élni. - olvashatóak Katinka szavai a film ajánlójához csatolt közleményben.

A medencében az edzések során aztán Katinkának teljesen helyreálltak a gondolatai, magával ragadta a csapatszellem, és úgy érezte, ismét készen áll a versenyzésre.

A Szupermodern Stúdió gyártásában készülő film előreláthatólag 2021 karácsonya körül kerül a mozikba.

