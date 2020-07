Tavasszal nagyon lelkesen számoltunk be róla, hogy az olimpikon úszónő, Hosszú Katinka életéről dokumentumfilmet forgatnak, pontosabban arról az útról, hogy mi áll egy-egy eredmény mögött, valamint, hogy hogyan történik az olimpiára való felkészülése. Nos, a koronavírus-járvány rendesen közbeszólt, ugyanis érthető módon a forgatás kissé lelassult, nem mellesleg pedig mára mindenkinek ismert információ, hogy az idei nyárra tervezett olimpia is elmarad. A Nemzeti Filmintézet akkori információi szerint a stáb még Tokióba is követte volt a sztársportolót, hogy egy teljesen átfogó képet kaphassanak róla, ám mostanra kissé változott a terv. Hogy pontosan milyen irányba, azt egyelőre nem tudni, az azonban bizonyos, hogy nem szeretnék a fellelkesült rajongókat produktum nélkül hagyni. A minap a film hivatalos Instagram oldalán osztották meg az örömteli hírt, hogy most épp Baján forgatnak, sőt, rögtön két szereplőről is lerántották a leplet, akik szerepelni fognak a filmben. Az egyikük Katinka édesanyja, a másikuk pedig a nagypapája:

Nagyon kíváncsian várjuk a filmet!

