Hihetetlen, mire jó a homoktövis velő: csökkenti a rák kialakulását is!

A homoktövis nem más, mint ahogy azt a neve is sugallja, egy tövises cserje, mely megél a sziklás helyeken is, de még a homokos dűnék között is. Eredetileg Ázsiából származik, ma már Magyarországon is találkozhatsz vele a Duna mentén vagy a Balaton partján. Igazi csodanövénynek tartják, mivel számos jótékony hatása van a szervezetre, igazi immunerősítő, ami tele van antioxidánsokkal és értékes fitotápanyagokkal. Őrlemény formájában is beszerezheted, amit belekeverhetsz a joghurtodba, a smoothie-ba, de megtalálható velő, kapszula és még desszert formájában is. És hogy miért érdemes rendszeresen becsempészni az étrendedbe?

