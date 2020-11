Nem titok, hogy Hollywoodban kész vagyonokat költenek egy-egy film elkészítésére, abban a reményben, hogy a bevétel legalább a duplája lesz a ráfordított összegnek. Persze ez egy kicsit mindig lutri, hiszen rengeteg apróságon múlhat egy alkotás sikere, kezdve a színészek aktuális magánéleti helyzetétől (lásd Johnny Depp), egészen egy világjárványig. Az elmúlt 8 hónapban emiatt a legtöbb várva várt film premierjét egy, de sok esetben két évvel is eltolták.

2020-as filmek, amiket már biztosan később fognak bemutatni a mozikban Életmód Nem érdekel Elolvasom

Amikor egy filmtől nagyon sokat várnak a készítők, és rengeteg világsztár tűnik fel bennük, nem csoda, hogy a büdzsé pár millió helyett pár száz milliósra növekszik. A filmtörténetben elég sok példa létezik erre, pláne ha egy sikeres első rész folytatásáról beszélünk, amiből már a színészek is magasabb részesedést kérnek. Most utánajártunk minden idők legdrágább filmjeinek, amelyek között akadnak meglepő címek is!

Lássuk tehát, mely filmekre költöttek őrülten sok pénzt a készítők, és ebből mennyi térült meg nekik:

Galéria / 20 kép Ezek voltak Hollywood eddigi legdrágább filmjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

wikipedia, cheatsheet.com