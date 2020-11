6 színész, aki hibázott egy filmforgatáson: és ez rengeteg pénzbe került a készítőknek

A filmforgatások általában szigorú menetrend szerint zajlanak. Tekintve, hogy még egy nap csúszás is rengeteg pénzébe kerül a stúdiónak, érthető, hogy a rendező és a színészek próbálnak igazodni a tervekhez, ám az élet gyakran közbeszól. Van, hogy teljesen váratlan eseményekre kerül sor, ami sokszor még a színészek életét is veszélyezteti:

10 filmjelenet, ami kis híján a főszereplők életébe került Életmód Nem érdekel Elolvasom

És olyan is van, hogy valaki mindenképp kaszkadőr nélkül szeretne leforgatni egy-egy jelenetet, de hiba csúszik a számításba, és tönkreteszi a kellékeket. Ahogy az is megesik, hogy figyelmetlenségből olyan tárgyak is belekerülnek a felvételbe, amelyeknek semmi keresnivalójuk a történetben. Most elhoztunk 6 olyan színészt, aki hibát követett el a forgatáson, és emiatt a film elkészítése jóval több pénzbe került, mint eredetileg tervezték.

Kattints a galériára a folytatásért!

Galéria / 6 kép 6 alkalom, amikor a színészek hibáztak egy forgatáson, és ez rengeteg pénzbe került Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria