Heti horoszkóp november 27-december 3.: a Rákok vállát komoly felelősség terheli, a Szüzek rég nem látott ismerőssel találkoznak

HETI HOROSZKÓP NOVEMBER 27-DECEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

November utolsó hetében eljön végre a pillanat, amelyre hosszú ideje vártál, olyan sikereket érhetsz ugyanis el, amelyekért rengeteg energiát és időt áldoztál fel. Semmi nem volt hiábavaló, abszolút megérte az alaposság, a kitartás, hiszen büszkén arathatod le a babérokat. Nyugodtan kürtöld világgá az elért eredményt, mutasd meg másoknak is, hogy milyen nagyszerű eredményeket lehet elérni, ha valamit nagyon szeretne az ember. Csak így tovább, mindig maradj ilyen, ezzel a hozzáállással ugyanis sokra viheted!

BIKA (április 21-május 20)

Rendkívüli tudatossággal és racionalitással tekintesz a folyamatban lévő ügyeidre, szeretnéd ugyanis, ha a lehető legjobb kimenetele lenne mindennek. Útközben azonban könnyen akadhatnak kisebb-nagyobb akadályok, melyeket muszáj lesz megugranod ahhoz, hogy a tervek szerint alakuljon a vége. Ne félj megküzdeni ezekkel a bizonyos akadályokkal, hisz ha rendelkezel annyi tapasztalattal, hogy ne jelenthessen gondot az, hogy odaállj és minden erődet bevetve legyőzd őket, ezzel önmagadnak is bizonyíthatsz. Nincs lehetetlen, csak akaraterő kérdése az egész!

IKREK (május 21-június 21)

Az előtted álló héten olyan feladat jut neked, amit köszönettel adnál vissza, ez azonban nem az a helyzet, amelyben választási lehetőséged lenne. Jobban teszed tehát, ha előveszed az összes akaraterődet, kitartásodat és céltodatosságodat, magától ugyanis nem kerül pont a mondat végére. Ne húzd az időt, kelj fel és indulj el az úton, ne várd meg, amíg a felettesed kérdezi meg tőled, hogy miért nem kezdtél még neki. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha teljesíted, amit rád bíztak!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly felelősséget tesznek a válladra az előtted álló héten, amelyet ha tehettél volna, bizonyára köszönettel utasítottál volna vissza, választási lehetőséget azonban senki nem adott, így kénytelen-kelletlen el kell vállalnod. Ne frusztráld azonban magad emiatt, hidd el, attól, attól, mert összegyűjtöd a feszültséget és aztán egyszercsak vulkánként törsz ki, még nem lesz jobb a helyzet, maximum magadra haragítasz számodra fontos embereket. Tekints úgy a helyzetre, hogy neked ezt most mindenképp meg kell oldanod, zárd ki a külvilágot és csak erre koncentrálj. Ha nem puffogsz egyfolytában, akkor rá fogsz jönni, hogy tulajdonképp nem is olyan megoldhatatlanul a feladat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bár körülötted mindenki kételkedik abban, amit kigondoltál, s mindenáron próbálnak lebeszélni róla, te mégis pontosan tudod, hogy helyesen cselekszel, nyomós okod van ugyanis arra, hogy azt csináld, amit elterveztél, ezen kívül azzal is tisztában vagy, hogy senki másnak nem ártasz vele, hiszen a saját bőrödet viszed a vásárra. Mindemellett légy azonban, hiszen senki nem fogja a kezedet, épp ezért amennyiben megbotlasz, abban az esetben nem lesz, aki felsegítsen. Alaposan gondolj át minden egyes lépést, mielőtt átkelsz a folyón, nem tudhatod ugyanis, hogy milyen mély a víz és milyen gyors a sodrás!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

November utolsó hetében olyan, rég nem látott ismerősöd topoan be, akire abszolút nem számítottál, az igazat azonban önmagadnak megvallva éppen jókor érkezett, hiszen tanácsra szorulsz egy bizonyos üggyel kapcsolatban. Régóta vívódsz már ugyanis, tele vagy megválaszolatlan kérdésekkel, épp ezért két kézzel kapaszkodsz az illetőbe abban a reményben, hogy válaszokat kapsz, illetve ad majd elegendő lendületet ahhoz, hogy végre döntésre juss. Ne terhelj rá mégsem minden felelősséget, eredendően ugyanis nem a te megmentésedre érkezett, ám ha már itt van, nyugodt szívvel kérhetsz tőle segitséget!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan döntés előtt állsz november utolsó hetében, ami meghatározhatja egy számodra fontos ügy végkimenetelét, nem lehet tehát meggondolatlanul feketét vagy fehéret mondanod. Mivel azonban tisztában vagy a kockázatokkal, épp ezért nem mersz beleállni a helyzetbe, inkább igyekszel valamiképp betolni a szőnyeg alá azzal a logikával, hogy ha nem látod a problémáf, akkor az nem is létezik. Bármilyen nehéz is azonban, igyekezz felnőni a feladathoz, vállald a felelősséget, hisz nincsen más választásod. Gondold végig alaposan, hogy mi lehet a lehelyesebb ebben a helyzetben, majd mondd ki, amit ki kell. A végsőkig úgysem húzhatod, egyszer szembe kell nézned vele, jobb tehát előbb, mint utóbb!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szeretnél a jelenlegi helyzeteden változtatni, ennek okán a legextrémebb kalandok is eszedbe jutnak, jelen pillanatban azonban tulajdonképp semminek nincsen bátorságod nekifutni. Így viszont örökké egy helyben fogsz majd toporogni, soha nem lesz majd semmiféle kaland, amelybe bele mernél vágni. Eljött tehát a pillanat, amikor érdemes mérlegelned, hogy mit szeretnél hosszú távon: kalandokat, teljesítendő kihívásokat, avagy maradsz a biztonsági zónán belül, ebben az esetben azonban valószínűleg az örök álmodozás lesz az, ami marad. Légy bátor, hisz neked is egy életed van!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra közeli embernek a tanácsodra van szüksége az előtted álló héten, ráadásul egy elég kellemetlen kérdésben. Te ugyan az esetben döntő hányadában nagyon szívesen segítesz bárkinek bármiben, ezúttal azonban mégis érdemes óvatosnak lenned, hisz nem vagy részese az általa megélt szituációnak, így nem biztos, hogy helyes következtetésekre tudsz jutni. Majd a másik fél meghozza a döntést, nem kell magadra vállalnod ezt a terhet is, hiszen nem vagy képes obkektív módon megítélni a helyzetet, ezért felesleges lenne álmatlan éjszakákat okozni magadnak. Mondd el, amit gondolsz, ugyanakkor azt is tedd hozzá, hogy nem jársz az ő cipőjében, épp ezért nem vagy képes helyette meghatározni, mi a helyes út!

BAK (december 22-január 20)

Úgy tűnik, valamiben nem tudsz egyetérteni egyes emberekkel egy bizonyos dolgot illetően az előtted álló héten, ennek okán kialakul egy igen parázs vita közöttetek, melynek nyomán gyorsan elszabadulhatnak az indulatok. Mielőtt tehát végérvényesen elromlana a helyzet, előtte érdemes mérlegelned, hogy megéri-e tönkretenni mindent csak azért, hogy felülkerekedj egy teljesen jelentéktelen ügy miatt, amelyben mindenki gyakorlatilag egyfajta presztízscsatát vív a másikkal. Próbáljatok tehát valamiképp zöldágra vergődni egymással, kössetek kompromisszumot annak érdekében, hogy a békesség megmaradjon!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bárhogy is szeretnél, egyszerűen nem tudsz olyan eredményt az fönökeid asztalára tenni? amit elvárnak tőled, mely téged is roppant módon frusztrál, ennek okán egyfajta se füle-se farka magyarázkodásba kezdesz. Mivel azonban nagy valószínűséggel te vagy a helyzetben az egyetlen, aki kissé túlmisztifikálja az egészet, épp ezért igyekezz ehiggadni, elmagyarázni a feletteseidnek röviden és lényegre törően, hogy igen, ez most lehet, hogy nem úgy sikerült, vállalod a felelősséget, ugyanakkor biztosítsd őket arról, hogy a jövőben jobban odateszed mahd magad. Ne ragadj bele a szituációba, keress más feladatot és főleg ne akarj mindig önmagadon túlteljesíteni!

HALAK (február 20-március 20)

Mielőtt komoly döntést hozol az előtted álló héten, előtte érdemes megnézned és áttekintened mind a pozitív, mind pedig a negatív oldalát a helyzetnek, illetve számolnod kell a lehetséges következményekkel. Lehet, hogy gondolkodás közben olyan szempontok kerülnek előtérbe, amelyek alapjaiban változtatják meg a helyzetet és könnyítik meg az elhatározást. Arra azonban vigyázz, hogy semmiképpen ne vessz bele a részletekbe, hiszen akkor késő lehet és elszalaszthatod a lehetőséget, ami még egyszer nem fog visszakopogtatni!