Elkezdtél randizni valakivel, és eleinte úgy tűnt, tökéletesen passzoltok egymáshoz, de miután eloszlottak a kezdeti rózsaszín felhők, már egyáltalán nem vagy biztos abban, hogy tényleg van közös jövőtök, de azért szeretnél még esélyt adni a kapcsolatotoknak? Érthető, ha nem döntesz azonnal a szakítás mellett, hiszen lehet, hogy csak átmeneti bizonytalanságról van szó, azonban érdemes alaposan átgondolnod, miért is kételkedsz a párodban, mert könnyen lehet, hogy joggal szólaltak meg a fejedben azok a bizonyos vészharangok.

Lássuk be, sajnos hajlamosak vagyunk olyan kapcsolatban ragadni, aminek valójában inkább búcsút kellene intenünk – inkább figyelmen kívül a megérzéseinket. Vannak, akik azért nem lépnek tovább, mert nem szeretnének egyedül lenni, mások attól félnek, nem találnak újra párt a jövőben, viszont, ha a most következő jelek közül akár egy, akár több is igaz rád és a jelenlegi partneredre, akkor valószínűleg nem ő az igazi számodra, és jobb, ha búcsút intesz neki, mielőtt rosszra fordulna a viszonyotok.

6 jel, hogy olyan kapcsolatot erőltetsz, aminek nincs értelme

