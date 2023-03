Marisa Jo Mayes neve lehet, hogy számodra is ismerősen cseng, ugyanis a TikTokon már rengetegen ismerik a startupert, aki bevezette a „bare minimum monday”, azaz a „minimumra vett hétfő” fogalmát, amiről korábban az Insider magazinnak is beszámolt. De mit is jelent pontosan ez a kifejezés?

„2020-ban orvostechnikai eszközök értékesítésével foglalkoztam, de teljesen kiégtem. Úgy gondoltam, hogy a probléma a főnököm vagy az amerikai vállalati kultúra, ezért felmondtam és bekerültem az önfoglalkoztatás spiráljába”

– kezdi történetét Marisa, aki ezután hamar rájött, hogy valójában a gondja ennél nagyobb volt. Az ő problémája az ún. hustle culture volt, vagyis az, hogy minél többet dolgozzon, minél előrébb jusson a ranglétrán és a feladatait minél tökéletesebben végezze el.

„Még mindig úgy álltam hozzá a munkámhoz, ahogy a vállalatnál. A stressz és kiégés körforgása folytatódott. Rosszul éreztem magam, annyira ki voltam égve, de nem tudtam mit tenni. Őrülten hosszú listákat készítettem hétfőnként abban reménykedve, hogy a túlteljesítés után jobban érzem majd magad, amikor rájövök, mennyi mindent csinálok” - vallotta be a nő.

Marisán úrrá lett a vasárnapi munkastressz, hétfőnként pedig az utolsó pillanatig ágyban maradt, mert tudta, hogy miután felkelt, nincs megállás, borzasztó hosszú listát kell kipipálnia.

„Bénító nyomás nehezedett rám, tudtam, hogy változtatnom kell!”

A tiktoker egy nap úgy döntött, hogy másképp indítja a hetet: megengedte magának, hogy az abszolút minimumot teljesítse és rájött, hogy ez úgy hat rá, mint a varázslat. Nemcsak az tűnt fel neki, hogy hirtelen nem érezte magát túlterheltnek, de a feladatokat is sokkal könnyebben oldotta meg. Azóta minden hétfőn beiktatja ezt a dolgot, aminek a lényege, hogy kizárólag 2-3 olyan feladattal foglalkozik a hét első napján, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a többi dolog is jól működjön.

„Hétfőn nem veszek részt megbeszéléseken, és az első két órában lassabban haladok. Olvasok egy kicsit, naplót írok, esetleg csinálok valamit a ház körül. Két órát technológia nélkül – nincs e-mailezés – megteszek mindent, hogy jól induljon a nap. Aztán dolgozom egy órát, majd elmegyek ebédelni vagy sétálni. Ezután két órán keresztül koncentráltan végzem a feladataimat, de egyszerre csak egyet, nem multitaskingolok. Ha mégsem készülök el, akkor még egy órát dolgozom, de utána befejezem” - vallja Marisa.

A tiktoker persze elismeri, hogy ezt nem engedheti meg magának mindenki, de azoknak mindenképp ajánlja, akik egyéni vállalkozók. A kulcs, hogy egy feladatra összpontosít, aztán hagy magának pihenőidőt.

És ezt olvastad már?

Galéria / 3 kép A kiégés típusai: barnuló, villogó és elsötétülő kiégés Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás: Insider