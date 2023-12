A helyes testtartás a magabiztosság egyik forrása

Amy Cuddy, a Harvard Egyetem szociálpszichológusának kutatásából megtudhatjuk, hogy a testtartásunk hat a hormonrendszerünkre. Hogy ezt a hatást pozitívnak vagy negatívnak fogjuk érzékelni, az viszont leginkább attól függ, hogy milyen is az a bizonyos testtartás. A továbbiakban be is mutatunk majd pár olyan eszközt, ami segíthet a magabiztosság tartásjavítás általi növelésében, és amiket könnyen be is szerezhettek a FitCollege STORE webshopján és üzletében, méghozzá 20% kedvezménnyel a JOY-napok XMAS SPECIAL ideje alatt, december 7. és 10. között!

Cuddy elmélete szerint már két perc tudatos „power posing” is jelentősen megváltoztathatja (pozitív irányba) a kedélyállapotot. A power posingnak többféle típusa is van, de a legelterjedtebb, amelyet talán önkéntelenül is alkalmazunk, az a Wonder Woman póz, vagyis az, amikor egyenes háttal, csípőre tett kézzel, enyhe terpeszben állunk. Magabiztosságot sugárzó ez a póz, igaz?

A szociálpszichológus kísérletei során arra kérte az embereket, hogy 2 percig vegyék fel a tipikus "gyenge", azaz a vállat előre ejtő, görnyedt és a tipikus “erős”, azaz a helyes testtartást követő, illetve a kezeket csípőre tevő vagy magasba emelő pózt. Az eredményei pedig lenyűgözőek, mert kimutatták, hogy a tartás jelentősen befolyásolja a hormonszintet, hisz akár 10-25%-os változást is előidézett. A helyes testtartást követők esetében nőtt a tesztoszteron- és csökkent a kortizolszint, ami miatt határozottabbnak, magabiztosabbnak érezték magukat, míg a helytelen, görnyedt pózt felvevőknél ez pont fordítva alakult.

forrás: Fitcollege store Kattints a képre, ismerd meg a Posture tartásjavító és masszázseszközeit, és szerezd be őket a JOY-napokon 20% kedvezménnyel a FitCollege STORE webshopon vagy III. kerületi üzletükben!

Tartásjavítás a magabiztosságért

A helyes testtartásért - és egyúttal a magabiztosságért - sokféleképpen lehet tenni. Akár irodai, akár fizikai munkát végzünk, sokat segíthet például egy tartásjavító heveder, egy gerincstabilizáló öv vagy egy tartásjavító mellény, amit akár „láthatatlanul” is viselhetünk a ruha alatt. De szintén nagy hasznunkra lehetnek az olyan eszközök, amik az irodai környezetünket teszik ergonomikusabbá, mondjuk egy instabil tartásjavító ülőke, egy háttámasz vagy egy állítható laptopállvány (ami a látásromlásunk ütemét is csökkentheti). A JOY-napok XMAS SPECIAL keretein belül, december 7. és 10. között ez mind (a Posture márka más termékeivel együtt) 20% kedvezménnyel szerezhető be a FitCollege STORE-nál, amire mindig számíthatunk, ha sport- vagy regenerációs eszközre van szükségünk!

Ha túl fáradtak vagyunk a helyes testtartáshoz

Aki úgy érzi, hogy egyszerűen túlságosan fájnak a mindennapi hajtás vagy a kemény edzés miatt az izmai ahhoz, hogy jól tartsa magát, annak is kapóra jön a JOY-napok XMAS SPECIAL! A FitCollege STORE-nál ugyanis szintén 20% kedvezmény jár ezen a 4 napon az Aerify kiváló légkompressziós masszázs- és cryoterápiás eszközeire, amikkel nemcsak az izmainknak, hanem a keringésünknek is kedvezhetünk, miközben nagyszerűen támogatják a relaxációt és a stresszoldást.

forrás: Fitcollege store Kattints a képre, ismerd meg az Aerify masszázseszközeit, és szerezd be őket a JOY-napokon 20% kedvezménnyel a FitCollege STORE webshopon vagy III. kerületi üzletükben!

Ismerd meg és szerezd be ezeket a remek tartásjavító és regenerációs eszközöket 20% kedvezménnyel a JOY-napok XMAS SPECIAL ideje alatt a FitCollege STORE webshopján vagy III. kerületi üzletükben!

Az üzlet címe:

1033 Budapest, Szentendrei út 95., VIII. ép. 62. mfsz. (PP Center területe)

Az üzlet a JOY-napok XMAS SPECIAL ideje alatt hétvégén is nyitva tart 8-tól 15 óráig!