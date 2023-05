Heidi Klum ruhájával megtörtént az, ami minden nő rémálma

Cannes-i filmfesztivál mindig is a világhírű sztárok, elegancia és a stílus fellegvára volt, ahol a filmeken túl a hírességek a legújabb trendeket mutathatják be.

A 2023-as fesztivál sem kivétel, és a világsztárok továbbra is elkápráztatták a közönséget lenyűgöző ruhakölteményeikkel. De , a világhírű modell és televíziós személyiség most nem csak stílusával lopta el a show-t.

A 49 éves sosem visszafogottságáról volt híres, sokkal inkább bátor szettjeiről és bámulatos megjelenéséről. Amikor megérkezett a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegére, garantált volt, hogy idén is mindenki elismerő pillantásokat vet majd rá, de most nemcsak a figyelem középpontjába került a sárga ruhájával, hanem egy látványos "villantással" is megörvendeztette a közönséget.

álomszép, sárga Zuhair Murad ruhakölteményt viselt, ami nem csak színével vonzotta a figyelmet, hanem szabásával is. A modell hatalmas dekoltázsa volt a középpontban, de arra talán ő maga sem számított, hogy amikor mozgatni kezdte a karját, hogy megmutassa, milyen csodálatos a ruha esése, egy óvatlan pillanatban kicsúszik a ruha alól a melle.

Sokak szerint egyébként szándékos volt a manőver, hiszen Heidi-től egyáltalán nem áll távol a pucérkodás. Instagram fotóin is büszkén mutatja meg magát egy szál semmiben. Te mit gondolsz?

