Heidi Klum felismerhetetlen lett: mi történt az arcával?

gyönyörű szupermodell, aki nem csak huszonévesen tudta magára vonni a figyelmet csodás külsejével, de közel az 50-hez is ugyanez mondható el róla. Semmit sem veszített szépségéből az évek alatt, amit nem csupán a genetikájának, de megfelelő életmódjának is köszönhet. Mint korábban elárulta, nem csupán az étkezés és a sport tartja fiatalon, hanem négy gyermeke és 16 évvel fiatalabb férje, Tom is hozzájárulnak ehhez. A modell tavaly debütált élete első videóklipjében Snoop Dogg mellett, most pedig a görög Vogue címlapján pózol.

ról természetesen ezúttal is csodás fotók készültek, ám valami mégis feltűnt a rajongóknak. Szerintük a modell egyáltalán nem hasonlít magára a képeken. Heidi pár napja mutatta meg a címlapot, most pedig még több fotót is megosztott az anyagból, így már egyértelműen látszik, hogy nem csak egy fotón tűnik felismerhetetlennek, az összes többin is hasonlóan néz ki.

Valószínűleg több mindennek is köszönhető, hogy a modell nem hasonlít önmagára: sokkal barnább, természetesebb a hajszíne, mint ahogy azt megszokhattuk, a sminkje is nagyon natúr, bronzos, kevésbé megszokott, és egyesek szerint a retus is túlszaladt egy kicsit. Ettől függetlenül amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy Heidi bomba formában van, amit nem fél megmutatni sem. Áttetsző felsőben pózol a címlapon, és még egy arany fürdőruhában is látható, ami kiemeli csodás alakját. Érdemes lapozni a galériában!

És ezt olvastad már?

Galéria / 7 kép 7 híres magyar ember, akik arcpirítóan fiatal ember mellett találták meg a boldogságot Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria