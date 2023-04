Az HBO Max a Harry Potter-könyveken alapuló új sorozaton dolgozik, ami a hírek szerint teljes egészében a franchise érzését fogja visszaadni. Egy forrás pedig meg is erősítette, hogy minden évad valamelyik könyvből merítene, tehát a legnagyobb Harry Potter rajongók minden bizonnyal elképesztően boldogok lennének egy hosszú távon is futó produkciótól.

Bár még nem kötöttek megállapodást a szerzővel, J.K. Rowlinggal, a Warner Bros. Disocery vezérigazgatója, David Zaslav és az HBO vezérigazgatója, Casey Bloys jelenleg is azon dolgozik, hogy meggyőzzék a szerzőt, hogy vegyen részt vegyen a munkálatokban.

De ez még nem minden, ugyanis, ha a sorozat zöld utat kap, egy teljesen új szereplőgárdával láthatjuk a produkciót. Így Harry, Ron és Hermione szerepeire friss arcok jelentkezését fogják várni. Azt nem tudni, hogy Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson vállalna-e egy-egy epizód szerepet, akár új karakter bőrébe bújna, de az biztos, hogy eredeti szereplőkként már nem térnének vissza.

A legtöbb rajongó már azt találgatja, hogy akárcsak a könyvek és a filmadaptációk, a sorozat is 7 évados lesz-e, hiszen ha valóban ezek nyomán szeretnék elkészíteni a produkciót, akkor ez lenne a legkézenfekvőbb. A széria egyébként abból is nagyszerű ötlet sokak szerint, hogy olyan karakterek bemutatására is lehetőség lenne, mint Hóborc – a Mardekár-ház szelleme.

