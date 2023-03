A YOU negyedik évada egyértelműen hatalmas siker, hiszen rengeteg meglepetést tartogatott a rajongók számára, ráadásul Joe Goldberget egy teljesen új oldaláról is megismerhettük (persze nem szeretnénk spoilerezni, ezért nem mondunk többet a vadiúj részekről).



A legnagyobb fanok ráadásul egy olyan teóriát boncolgatnak, ami, ha adott esetben igaz, akkor az egész évadot más szemmel kell újranéznünk... Erről itt olvashatsz bővebben:

Persze az új részek sikerei egyértelműen a friss szereplőknek is köszönhető, ilyen például Kate karatere (Charlotte Ritchie), aki egy hihetetlenül új és érdekes színfoltot hozott a sorozatba, a nézők pedig szinte azonnal megszerették őt, és persze a karaktert megformáló színésznőt is.



Arra viszont senki nem számított, hogy Charlotte Ritchie egy olyan információt árul el magáról, amin az egész világ le fog döbbenni. A színésznő ugyanis a minap bevallotta, hogy szerepelt a Harry Potter és a Tűz serlegében, méghozzá kiemelt statisztaként:

A felvételen jól látható, hogy Charlotte abban a jelenetben szerepelt, amikor Rémszem Mordon egy pókon mutatta be a főbenjáró átkokat, ráadásul pont Ron Weasley mögött ült! Ugye, hogy ti is imádjátok, amikor kiderül egy híres színészről, hogy gyerekkorában szerepelt a Harry Potterben? Mi például imádtuk, amikor kiderült, hogy a Miután-filmek szívtiprója, Hero Fiennes Tiffin játszotta a gyermek Tom Denemet, vagyis Voldemortot!

