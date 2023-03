A YOU negyedik évada egyértelműen az eddigi legsokkolóbb és legdurvább, ennek pedig egyértelműen több oka is van, ám abban mind egyetérthetünk, hogy a legfőbb okot maga Joe Goldberg szolgáltatta...

Vigyázat, innentől kezdve erős spoiler veszély!

És most persze nem arra gondolunk, hogy annyira megdöbbentett minket a tény, hogy Joe képes gyilkolni, hiszen az egész sorozat erről szól, ezért számíthattunk rá, hogy ez ebben az évadban sem lesz másképp. Joe Goldberg viszont minden eddiginél félelmetesebbnek és kegyetlenebbnek bizonyult a 4. évad második felében (ami egyébként csupán néhány napja jött ki, de máris felrobbantotta a netet), ráadásul azt sem értjük, hogy Kate miért ennyire megértő és elfogadó Joe-val szemben...



Egy vadiúj teória azonban választ ad erre, ráadásul így annyira összeáll a kép, hogy teljesen új oldalról kezdjük nézni ezt az évadot... Felkészültél?

forrás: Netflix

Eszerint a teória szerint Kate mindvégig tudta, hogy Joe gyilkos, sőt, az egész évad alatt ő manipulálja és mozgatja a szálakat! Elképesztő, igaz? Pedig, ha mélyebbre ásunk, akkor rájövünk, hogy erre igen is nagyon sok esély van! Gondoljunk csak bele; Kate megdöbbentően nyugodtan és elfogadóan reagált arra, amikor Joe beismerte neki a gyilkosságokat, sőt! Ahelyett, hogy lesokkolódott volna és elmenekült volna Joe-tól, a kapcsolatuk csak még erősebb lett... Kicsit gyanús, igaz? A rajongók szerint ez egyáltalán nem véletlen, és Kate egyértelműen szociopata.



Hiszen alapvetően az is gyanús, hogy míg Kate az egész évad alatt még a gondolattól is rosszul volt, hogy átvegye apja cégét, a végén mégis extra gyorsan meggondolta magát, mintha csak mindvégig erre vágyott volna...

A találkozás

Joe és Kate első találkozása igazán drámaira sikeredett, hiszen Kate-et épp kirabolták, Joe pedig természetesen pont ott volt, hogy megmentse. Nem gyanús ez kicsit? A dolog tökéletesen időzítettnek tűnt, mintha Kate tudta volna, hogy Joe érdeklődését csak akkor tudja felkelteni, ha a férfi meg akarja őt óvni... Talán Kate már akkor is mindent tudott Joe-ról, amikor a szomszédba költözött?

forrás: Netflix

Most akkor ki a megszállott?

A teória szerint mondhatni mindent Kate irányított, hiszen ő volt az, aki mindig gondoskodott arról, hogy Joe-t meghívják a társasági körének minden eseményére, még akkor is, gyakran azt állította, hogy Phoebe volt, aki azt akarta, hogy ott legyen. Sőt, egyesek szerint Kate már London előtt „kiszemelte” Joe-t, és Marienne-t is ő hívta titokban Londonba egy művészeti kiállításra, mert tudta, hogy Joe követni fogja... A legdurvább pedig még csak most jön; a rajongók szerint Kate célja végig az volt, hogy Joe megszabaduljon az apjától, és a végén átvegye a cégét... Ha pedig ez így van, az azt jelenti, hogy Kate még Love-nál is sokkal összetettebb és kíméletlenebb, arra pedig nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz, ha Joe rájön, milyen is Kate valójában... Na, ki várja ezek után elképesztően az ötödik évadot? Mert mi NAGYON!

Ezt olvastad már?

Galéria / 9 kép 9 elképesztően furcsa és érdekes tény a legelvetemültebb sorozatgyilkosokról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria